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        Haberler Yaşam Hiç gözlerine dikkat ettiniz mi: Bebekler neden az göz kırpıyor?

        Hiç gözlerine dikkat ettiniz mi: Bebekler neden az göz kırpıyor?

        Bir bebeğin gözlerine baktığınızda tuhaf bir şey fark edebilirsiniz: Bebekler nadiren göz kırpar. Bilim adamlarına göre bu durum bebeklerin beyni hakkında fikir sahibi olmamıza yardımcı olabilir. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2024 - 15:52 Güncelleme: 28.04.2024 - 15:52
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        • 1

          Çok sayıda çalışmanın belgelediği gibi yetişkinler dakikada ortalama 15 kez göz kırpıyor. Ancak yeni doğanlar ve bebekler çok daha az sıklıkta göz kırpıyor; dakikada yalnızca birkaç kez, bazı bebekler ise dakikada bir kadar az göz kırpıyor. Nedeni bilimsel olarak açıklandı, işte cevabı!

        • 2

          BEBEKLER NEDEN AZ GÖZ KIRPIYOR?

          Bebeklerin az göz kırpması tuhaf bir davranış gibi gözükebilir ancak araştırmacılar bebeklerin göz kırpmalarının bu minik insanların gizemli beyinleri hakkında fikir verebileceğine inanıyor.

        • 3

          Bunun nedeni, göz kırpmanın, beyin hücrelerinin iletişim kurmasını sağlayan nörotransmitterlerden biri olan beyindeki dopamin tarafından düzenlenmesidir. Dolayısıyla bebeklerde göz kırpmayı incelemek, bu önemli nörotransmiterin küçüklerde nasıl çalıştığını daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.

        • 4

          DOPAMİN ETKİ EDİYOR

          Dopamin aynı zamanda hareketlerin ve hormonal seviyelerin kontrolünden öğrenme ve motivasyona kadar çok çeşitli başka işlevlerin de temelini oluşturur. Bacher, bebeklerin göz kırpma oranlarının dopamin sisteminin gelişimi hakkında bir şeyler ortaya çıkarabileceğini ve hatta belki de bebeklerin sinir sistemlerinin bazı yönlerindeki bireysel farklılıkları yansıtabileceğini söyledi.

        • 5

          NEDEN GÖZ KIRPARIZ?

          Kendiliğinden göz kırpma, gözü harici bir nesne tarafından dürtülmekten koruyan refleksif göz kırpmadan ve bilerek yaptığımız gönüllü göz kırpmadan farklıdır.

          Yetişkinlerde bile kendiliğinden göz kırpmanın asıl amacı bir ölçüde gizemlidir. Genellikle tozu ve diğer tahriş edici maddeleri temizlerken gözün yağlanmasını sağlamak için gözyaşının gözün yüzeyine yayıldığı düşünülmektedir.

        • 6

          BUNLAR BEBEKLER İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

          Göz kırpmanın bir işlevi gözleri nemli tutmak olduğundan, araştırmacılar bebeklerin bizden daha az göz kırptığını çünkü küçük gözlerinin çok fazla yağlanmaya ihtiyaç duymadığını öne sürüyorlar.

        • 7

          Diğer bir fikir ise, yepyeni görme yetisine sahip bebeklerin, ihtiyaç duydukları tüm görsel bilgileri elde etmek için çok çalışmaları gerektiğidir. Bacher, "Görsel veya dikkat gerektiren şeyler yaptığınızda, daha az göz kırpma eğiliminde olursunuz" dedi.

          Kaynak: Live Science

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