Bazı şeylerin kişinin içinden gelmesi gerektiğine inanan Katsabina, "Bence kuaförün sahip olması gereken en önemli özellik, insanlarla çalışmayı gönülden sevme ve onların ihtiyaçlarını hissetme yeteneğidir. Elbette kişinin kişisel zevklerini göz önünde bulundurmalısınız, ancak günün sonunda göreviniz bir insanı güzelleştirmektir. Ve saç kesimlerimle yaptığım şey de bu, kadınları daha mutlu, daha güzel, özgür ve cesur hissettirmeyi seviyorum" cümleleriyle kendini ifade ediyor.