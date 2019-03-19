HGS nasıl alınır? HGS bakiyesi nasıl sorgulanır?

HGS (Hızlı Geçiş Sistemi),araçların köprü ve otoyollarda daha hızlı geçmesini sağlayan bir sistemdir. HGS bakiye ve ceza sorgulamaları farklı seçenekler ile yapılabilir. Bu seçenekler; e-Devlet ile sorgulama, PTT şubeleri ile sorgulama, telefon ile sorgulama ve bankalar aracılığıyla sorgulamadır.

İşte HGS ile ilgili bilinmesi gereken her şey...

HGS NASIL ALINIR?

HGS, PTT'den ve bankalardan temin edilebilir. PTT, HGS'yi ücretli verirken, birçok banka mevduat sahibi ya da kredi kartı olanlara herhangi bir ücret talep etmeden veriyor.

HGS kart sahipleri banka şubelerine otomatik ödeme talimatı vererek, kartlarındaki bakiyenin bitmesi sorununu ortadan kaldırabilirler.

HGS BAKİYESİ SORGULAMA

HGS bakiye sorgulama işlemi; e-Devlet, PTT, telefon ve bankalar ile yapılabilir. HGS kart sahipleri tarafından en çok tercih edilen sorgulama seçeneği, e-Devlet ile sorgulamadır. PTT ile HGS bakiye sorgulama; PTT resmi internet sitesinden yapılır. İnternet sitesine giriş yapıldıktan sonra, ‘’HGS bakiye sorgulama’’ bağlantısından, istenen bilgiler yazılarak sorgulama işlemi gerçekleştirilebilir.

Telefon ile HGS bakiye sorgulaması; 444 1 778 ya da 0580 460 60 60 numaralı telefonlardan yapılabilir.

e-Devlet ile HGS bakiye sorgulama ise turkiye.gov.tr internet sitesinden uygulamaya girilerek yapılır. e-Devlet’e girildikten sonra, e-Hizmetler bağlantısı açılır. PTT Genel Müdürlüğü menüsünden ‘’HGS Geçiş Sistemi Hesap Bilgileri’’ bağlantısı üzerinden sorgulama yapılabilir. HGS kartına bakiye yükleme, PTT şubelerinden ya da bankalar aracılığı ile yapılır.

HGS CEZA SORGULAMA İŞLEMİ

HGS ceza sorgulama işlemi, PTT internet sitesinden ya da e-Devlet uygulamasından yapılabilir. PTT internet sitesinden sorgulama için, ptt.gov.tr internet sitesine girilir. Ana sayfada bulunan ‘’Geçiş İhlali Sorgula’’ bağlantısı kullanılarak HGS cezası sorgulanabilir.

e-Devlet ile HGS cezası sorgulama için, turkiye.gov.tr internet sitesinden giriş yapılır. e-Hizmetler bağlantısından PTT Genel Müdürlüğü menüsüne girilir. ‘’Hızlı Geçiş İhlalli Geçiş Bilgileri Sorgulama’’ bağlantısı ile HGS cezası öğrenilebilir.

HGS GEÇİŞ İHLALİ SONRASI NE YAPILMALI?

HGS gişelerinden geçiş ihlali yapılması durumunda ise; geçiş yapılan plaka üzerine 15 (on beş) gün içinde HGS veya OGS abonesi olunması veya mevcut OGS veya HGS hesaplarında geçiş için yeterli bakiyesi olması durumunda cezalı geçiş ücreti uygulanmamaktadır.

HGS KARTI BAŞKA ARAÇLARDA KULLANILABİLİR Mİ?

HGS kartları plakaya tanımlıdır. Plakaya tanımlı olduğu için de ücretlendirmeler plaka üzerinden yapılır. Bu nedenle HGS kartları başka araçlarda kullanılamaz.

Araç sahipleri, araçlarını satmaları halinde HGS kartlarını iptal ettirebilirler. İptal edilen kart içerisinde kalan bakiye de PTT şubelerinden yeni karta aktarılabilir.