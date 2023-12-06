Heyecanlı bekleyiş başladı! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
Netflix'te yayınlandığı günden itibaren büyük yankı uyandıran ve en çok izlenen yapımlardan biri olan Wednesday'ın ikinci sezon çekimleri tamamlandı. Gelişen bu olayın ardından arama motorlarında "Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?" sorusu gündem oldu. İşte detaylar...
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Netflix platformunda yayınlanan ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan Wednesday için ikinci sezon müjdesi 6 Ocak tarihinde verilmişti. Yeni sezonunun çekimleri tamamlanan dizi hakkında araştırılan: “Wednesday yeni sezon ne zaman?” sorusunun yanıtlarını sizler için derledik.
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WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN GELECEK?
Çekimleri tamamlanan Wednesday dizisinin ikinci sezonu hakkında resmi sitesinde "Müjde: Yeni sezon yolda!" ibaresi yer alıyor. Dizinin yayınlanacağı gün netleşince haberimizin içeriği güncellenecektir.
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WEDNESDAY DİZİSİ KONUSU NE?
Wednesday dizisinde Addams Ailesi'nin genç üyesi Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'nde geçirdiği günleri anlatılıyor. Wednesday, ortaya çıkan doğaüstü güçlerini keşfederken, okuldaki arkadaşları ve ailesinden gelen zorluklarla da mücadele etmek zorunda kalıyor. Dizi, Wednesday'in karakter gelişimine odaklanıyor. Wednesday, genç bir yetişkin olarak kim olduğunu ve hayatta ne yapmak istediğini bulmaya çalışıyor. Bu süreçte, aile geleneklerine karşı çıkarak kendi yolunu çizmeye karar veriyor.
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WEDNESDAY DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Wednesday Addams - JENNA ORTEGA
Enid Sinclair EMMA MYERS
Xavier Thorpe - PERCY HYNES WHITE
Tyler Galpin - HUNTER DOOHAN
Bianca Barclay - JOY SUNDAY
Ajax - GEORGIE FARMER
Eugene - MOOSA MOSTAFA
Larissa Weems - GWENDOLINE CHRISTIE