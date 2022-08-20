"Siz olsanız şaşırmaz mısınız?" Banka hesabına baktığında fark etti! Her gün devam ediyor...

İHA

Elazığlı iş adamı Kazım Üstün, 7 Ağustos günü banka hesabına gelen paraları görünce şaşırdı. İşlerinin yoğunluğundan dolayı bir süre hesabında parayı bekleten Üstün’ün hesabına gün geçtikçe başka isimlere ait banka hesapları tarafından para akışı devam etti.

Üstün, tanımadığı şahıslar tarafından hesabına yatırılan paraları gerçek sahiplerine iade etmek için banka ile iletişime geçti. Şu sürece kadar hesabına toplam 30 bin lira yatan Üstün, örnek bir vatandaşlık görevi sergileyerek parayı hiçbir şekilde harcamadı.

"SİZ OLSANIZ ŞAŞIRMAZ MISINIZ?" Paranın sahiplerini arayan iş adamı Kazım Üstün, ''Ayın 7’si itibariyle hesabıma bilmediğim şahıslar tarafından değişik isimli kişilerden para akışı sağlandı şirket hesabıma. Neden gönderdiklerini bilmiyorum. Gönderen kişileri de tanımıyorum. Önemli olan il dışından değil hepsi Elazığ merkezden geliyor bu paralar. Ben bankam ile de görüştüm. Banka gereken önemleri aldı. Niye bu paraların benim hesabıma geldiğini bilmiyorum. Bu paraların sahiplerini bulduğumuzda paralarını geri göndereceğiz" dedi.

"GÜNLÜK OLARAK PARA GELMEYE DEVAM EDİYOR" Ortalama şu ana kadar 30 bin TL civarında para geldiğini belirten Üstün, sözlerine şöyle devam etti: Günlük olarak para gelmeye devam ediyor. Para gelişini kapatamıyoruz ama para çıkışını kapattırdık herhangi bir dolandırıcılığa karşı. Şaşırdım, bilmediğim tanımadığım ve ticaret yapmadığım insanlar tarafından günlük bana bir para akışı oluyor. Siz olsanız şaşırmaz mısınız? Hiçbir şey yapmadan günlük hesabınıza sabah kalkıyorsunuz her gün 5 bin para yatıyor. Şu an herkesin yapması gereken bir durum. Normalde benim olmayan para belki atan kişilerin ihtiyacı vardır, taksit yatırmıştır, yanlışlık olmuştur tabii ki ben bu paraları göndereceğim. Bu bir insanlık görevi” dedi.