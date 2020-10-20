Kontrollü sosyal hayat sürdürebilmek ve koronavirüs ile ilgili herhangi bir risk taşıyıp taşımadığımızı paylaşmamızıa yarayan HES kodu, resmi ziyaretler ve seyahatlerde kullanılıyor.
HES KODU NASIL ALINIR?
e-Devlet sistemi üzerinden de HES kodunuzu alabilirsiniz.
e-Devlet sistemi üzerinden, “HES Kodu Üretme ve Listeleme” seçeneğini seçip “Yeni Hes Kodu” butonuna tıklayarak HES kodunuzu alabilirsiniz.
-Belli bir gün sayısını kapsayan kodları alırken uçuş günlerini dikkatlice seçmeniz gerekiyor. Eğer kodunuzun geçerlilik süresi dolmuşsa rezervasyonlarınız onaylanmamaktadır.
-Ayrıca HES kodunuzun geçerli olmaması, iletişim bilgilerinizin eksik veya hatalı olması, doğum tarihi vb. kişisel bilgilerinizdeki hatalar nedeniyle seyahatinize izin verilmeyebilir.
SMS İLE HES KODU ALMA
SMS yöntemi ile HES yazıp boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, Kimlik Kartının Ön Yüzündeki Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve "Paylaşım Süresi" gün sayısı olarak yazılır ve 2023'e SMS olarak gönderilir. Sistem üzerinden, seyahatiniz için geçerli gün sayısı kadar HES kodunuz telefonunuza gönderilecektir.
Paylaşım Süresi'nin seçeceğiniz uçuşun tarihinden en az 7 gün daha fazla olması gerekir. Örneğin uçuşunuz 10 gün sonra ise en az 17 gün geçerli Paylaşım Süresili bir kodunuz olmalı. HES kodunun geçerli olması için Paylaşım Süresi’ni girerken yolculuk tarihine kadar olan gün sayısına en az 7 gün daha eklemelisiniz.
Örnek; HES 12345678901 1234 17
Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacaktır.
HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU ALMA
"Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden, "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir.
"HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.
E-DEVLET İLE HES KODU ALMA
e-Devlet sistemi üzerinden de HES kodunuzu alabilirsiniz.
e-Devlet sistemi üzerinden, “HES Kodu Üretme ve Listeleme” seçeneğini seçip “Yeni Hes Kodu” butonuna tıklayarak HES kodunuzu alabilirsiniz.
-Belli bir gün sayısını kapsayan kodları alırken uçuş günlerini dikkatlice seçmeniz gerekiyor. Eğer kodunuzun geçerlilik süresi dolmuşsa rezervasyonlarınız onaylanmamaktadır.
-Ayrıca HES kodunuzun geçerli olmaması, iletişim bilgilerinizin eksik veya hatalı olması, doğum tarihi vb. kişisel bilgilerinizdeki hatalar nedeniyle seyahatinize izin verilmeyebilir.
HES KODU NEDİR?
HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama.
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