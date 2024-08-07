İnsanların her yaşta yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri olan kaşınma problemi, tıp dünyasında da yıllardır çözülemeyen bir sorun olmaya devam ediyor. Peki, kaşınmayı tetikleyen etkenler nelerdir, sebepleri nelerdir? Detaylar haberimizde...