Herkesin ortak sorunlarından biri olan kaşınma neden olur?
İnsanların ortak sorunlarından biri olan kaşınma probleminin çözümü var mı, bulaşıcı mı, sebepleri neler? İşte detaylar!
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İnsanların her yaşta yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri olan kaşınma problemi, tıp dünyasında da yıllardır çözülemeyen bir sorun olmaya devam ediyor. Peki, kaşınmayı tetikleyen etkenler nelerdir, sebepleri nelerdir? Detaylar haberimizde...
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ASLINDA BİZİ KORUYOR!
Zaman zaman sinir bozucu hale gelebilen kaşınma hissi derimizdeki tehlike oluşturabilecek unsurlardan kurtularak sağlığımızı korumamıza yardımcı olur.
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NELER TETİKLER?
Kaşınma hissi, cilt kuruluğu, cilt tahrişi, böcek ısırması ya da bit gibi parazitler yüzünden tetiklenebilir.
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NPPB MOLEKÜLÜ ASIL SEBEP
Moleküler düzeyde kaşıntının sebebi ise natriüretik polipeptid b (Nppb) molekülüdür. Böbreklerden salınan potasyum miktarını düzenleyerek kan basıncını kontrol eden bu molekül kalpte salgılanır.
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Nppb’nin ikincil işlevi ise omuriliğe ilettiği mesajlar ile kaşıntıyı başlatmasıdır. Genetik yapısı değiştirilmiş farelerle yapılan deneylerde, Nppb molekülü üretemeyen farelerin artık kaşınmadıkları gözlendi.
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PSİKOLOJİK NEDENLER DE ETKİLİYOR
Deride uyarılmanın yanında psikolojik etmenlerin de kaşıntı başlatmada etkili olduğu anlaşıldı.
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Kaşınmanın “bulaşıcılığı”na ilişkin araştırmalara göre kaşınma davranışıyla ilintili görsel ve işitsel uyaranlara maruz kalan kişilerde kaşınma davranışı önemli derecede artış gösteriyor.
KAYNAK: TÜBİTAK