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Kabine toplanıyor! Gündem EYT ve asgari ücret

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda; asgari ücret, EYT, sözleşmeli işçi gibi kritik konular ele alınacak...

Giriş: 12.12.2022 - 08:09 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: KABİNE TOPLANIYOR! Gündem: EYT, asgari ücret! 12 Aralık Kabine Toplantısı bugün saat kaçta, gündem maddeleri ne?
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı bugün yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı saat 15.00'te başlayacak. Toplantının ana gündemi ekonomi ağırlıklı olacak. Kabine, çalışma hayatına ilişkin yasal düzenlemeleri görüşecek.

ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret için görüşmeler devam ederken, gelinen son durum kabine toplantısında ele alınacak. 14 Aralık'taki 2'nci toplantısını yapacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararı merakla beklenirken, yapılan görüşmeler değerlendirilecek.

EYT VE SÖZLEŞMELİ İŞÇİ

Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) durumu da toplantıda görüşülecek. Emeklilik için yaş şartının getirilip getirilmeyeceği merak konusu olurken, düzenlemenin ay sonunda Meclis'e gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplantıda bilgilendirme yapacak.

Diğer yandan kabine toplantısında iç ve dış gelişmeler de görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

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