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Herkesin başına gelebilir! Telefona gelen şifreyi söyledi, 2 milyon lirası çalındı!

İstanbul'da esnaf F.Ç., kendisini telefonla arayarak banka görevlisi olarak tanıtan ve telefonuna gelen şifreyi alarak 2 milyon lirayı kendi hesaplarına aktaran 6 kişilik şebeke tarafından dolandırıldı. Ekiplerin, kısa sürede yakalayarak gözaltına aldığı 6 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Giriş: 14.04.2023 - 11:29 | Güncelleme: ABONE OL
Herkesin başına gelebilir! Telefona gelen şifreyi söyledi, 2 milyon lirası çalındı!
Herkesin başına gelebilir! Telefona gelen şifreyi söyledi, 2 milyon lirası çalındı!
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DHA

İstanbul'da esnaf olan 48 yaşındaki F.Ç., telefonda kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığı şikayetiyle polise başvurdu.

TELEFONUNA GÖNDERİLEN ŞİFREYİ SÖYLEDİ

DHA'da yer alan habere göre F.Ç., telefonla arayan kişilerin kendilerini banka görevlisi olarak tanıttığını ve hesaplardaki bir hatayı düzeltmek için telefonuna gönderilen şifreyi istediklerini söyledi.

2 MİLYON TL'Sİ HESAPTAN ÇEKİLDİ

O anda işleri çok yoğun olduğu için düşünmeden şifreyi verdiğini anlatan F.Ç., ardından hesabını kontrol ettiğinde 2 milyon lirasının başka bir hesaba aktarıldığını gördü.

HESAP DÖKÜMÜNDEN PARA AKTARIMI GÖRÜLDÜ

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Banka hesap dokümanları incelendiğinde çalınan paranın art arda başka hesaplara aktarıldığı belirlendi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma sonucunda 6 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla dolandırıcılık şüphelisi 6 kişiyi gözaltına aldı.

ZANLILAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin, suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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