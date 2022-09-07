Herkesin başına gelebilir! "ATM kartı yuttu" yalanıyla dolandırıcılık!

İstanbul'da, Suudi Arabistan uyruklu N.S.N., ATM'den para çekerken yanına yaklaşan 2 kişinin, kendisini dolandırdığını söyleyerek Fatih polisine şikayette bulundu.
"ATM'NİN KARTIMI YUTTUĞUNU SÖYLEDİLER"
İHA'da yer alan habere göre mağdur N.S.N., "Para çekerken yanıma yaklaşıp yardım edeceklerini söylediler. Daha sonra kartımı yuttuğunu söylediler. Onlara inandım. Ancak daha sonra bütün paramın çekildiğini gördüm" dedi.
DİJİTAL İZDEN YAKALANDILAR
Konuyla ilgili Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından inceleme başlatıldı. Polis para çekilen kartların dijital izlerini takip ederek şüphelilere ulaştı. Şüpheliler Süleyman T. (38) ile Onur G.(28) kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
ÖNCE ŞİFREYİ ÖĞRENİYORLAR
Şüphelilerin yardım etme bahanesiyle yaklaştıkları kurbanlarının önce kart şifrelerini öğrendikleri belirlendi. Şüphelilerin daha sonra "ATM kartı yuttu" yalanıyla kandırdıkları kurbanlarının kartlarını çaldıkları öğrenildi.
POST İLE HESABI BOŞALTIYORLAR
Şüphelilerin kartlar ve şifreleri kullanarak edindikleri iki post cihazıyla hesapları boşalttıkları tespit edildi ve evlerinde yapılan aramada iki pos cihazı bulundu.
ÇOK SAYIDA MAĞDUR VAR
Dolandırıcılık Büro Amirliğinde yapılan çalışmada şüphelilerin; Fatih'te Kazakistan doğumlu S.K.'nın aynı yöntemle bin 65 Euro, 420 dolar, ve 300 lirasını, yine Fatih'te Gürcistan uyruklu şüpheli A.B.'nin 485 lirasını, Beyoğlu'nda İran uyruklu N.P.'nin kredi kartından yüklü miktarda para çektikleri belirlendi.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Şüphelilerden Onur G.'nin daha önceden 14 suç kaydının, diğer şüpheli Süleyman T.'nin ise 2 suç kaydının olduğu tespit edildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.
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