Herkes için sanat

'Herkes İçin Ulaşılabilir Sanat' fikriyle yola çıkan ve bu yıl ikinci kez 16 - 22 Kasım arasında gerçekleştirilen Step İstanbul ve Step Online binlerce ziyaretçiyi ağırladı

HABERTURK.COM

'Sanat herkesin hayatının bir parçası olmalıdır' fikriyle 2019'da Contemporary İstanbul ve TOMTOM Designhood iş birliği ile ikinci kez düzenlenen Step İstanbul, Habertürk ve Bloomberg HT'nin medya sponsorluğunda Tarlabaşı Taksim 360 Projesi'nde sıkı Covid 19 önlemleri altında gerçekleştirildi.

16 - 17 Kasım'da ön izlemeyle kapılarını açan Step İstanbul, sanata meraklı ve sanatı hayatının bir parçası haline getirmek isteyen herkesi Taksim 360 projesinde ağırladı. 7 günde 7 bine yakın kişinin ziyaret ettiği Step İstanbul'da, ziyaretçiler 500 TL- 20 bin TL. arasındaki eserleri inceleme fırsatı bulurken, Step Webinar programı, TomTom Kırmızı binasında katılım gösteren inisiyatifler büyük ilgi gördü. 24 galeri, 5 inisiyatif ve 273 sanatçının 852 eserle yer aldığı Step İstanbul, içinden geçilen zor dönemde çağdaş sanatın, sanatçıların desteklendiği; katılımcılarda, ziyaretçilerde çağdaş sanat merak motivasyonun arttırıldığı, özellikle çağdaş sanatın geleceği adına umutları tazeleyen bir etkinlik oldu. "Hayatın devam etmesi için sanatın desteklenmesi şart" prensibiyle tüm olumsuzluklara rağmen fiziken ve online düzenlenen etkinlikte sergilenen eserlerin %36'sı alıcısını buldu.

Contemporary İstanbul YK Başkan Yardımcısı Rabia Bakıcı Güreli: Bu yıl daha önce deneyimlemediğimiz şartlar altında etkinliğimizi gerçekleştirdik. Hazırlık döneminde bizi en çok Covid - 19 önlemlerini organize etme ve uygulama kısmı endişelendiriyordu. Başarılı bir organizasyonla ve titizlikle uygulanan kurallarla bir haftayı tamamladık. Ve diyebilirim ki fiziken ve çevrim içi olarak Step İstanbul, dönemin şartları doğrultusunda ilgi gören bir organizasyon oldu. Katılımcı galerilerimiz, sanatçılarımız; etkinliğe gelen sanatseverler, izleyiciler alandan memnun ayrıldılar. Satışlarla da bu memnuniyeti perçinlediğimizi düşünüyorum. Buradan aldığımız ödevlerle de çağdaş sanatın desteklenmesi ve gelişmesi için etkinlik bitiminde 2021'de yılında maskelerin, hastalığın olmadığı güzel günlerde Step İstanbul'un ruhuna uygun olan bir mekanda tekrar bir araya gelebilmek için çalışmalarımıza başlayacağız. Hep dediğimiz gibi hayatın devam etmesi için sanatın desteklenmesi şart. Step İstanbul'da adeta paslarını atan galeriler, sanatçılar ve koleksiyoncular ve tüm sanat dünyası Aralık 14 ile 20 arasında yer alacak Contemporary İstanbul'a hazırlanıyorlar.