Herkes Arda Güler'in peşinde

Max isimli taraftarın, "Daha önce Messi'yi izlemek için Barselona'ya gittim ve onu görmek gerçekten harikaydı. Bu yüzden sezonun en büyük maçında en sevdiğim Fenerbahçe oyuncusu olan Arda Güler'in bu lakabı hak edeceğini düşündüm." görüşlerine yer verildi.