Hercai geçen sezonun sonlarında izleyici ile buluşmuş ve yayınlandığı 12 bölümle tüm dikkatleri üstüne çekmişti. Hercai'de Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor. Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in yer aldığı Hercai'nin yeni seoznu da izleyici tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

HERCAİ YENİ SEZON BÖLÜMLERİ NE ZAMAN?

Hercai yeni sezon bölümlerinin, diğer dizilerde olduğu gibi Sonbahar'da Eylül sonu ya da Ekim'de başlaması bekleniyor. Ancak dizinin yeni sezonunun başlayacağı tarih ile ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı.

HERCAİ SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Miran, Reyyan’dan son bir şans ister…

Bütün yaşananları açıklamak ve yeniden güvenini kazanmak için Reyyan'dan yirmi dört saat isteyen Miran, Azize Aslanbey'in müdahalesiyle karşılaşır. Sonunda Reyyan'ın yerini öğrenen ve kızını sağ salim teslim almak isteyen Hazar ise Miran'la bir kere daha karşı karşıya gelir. Azat'ın, Gönül'ü kaçırdığını öğrenen Reyyan, kimsenin zarar görmemesi için doğru olduğunu düşündüğü kararı verir. Diğer yandan Azat'la iş birliği yaptığını düşünen Gönül, beklemediği bir durumla karşılaşınca kontrolünü kaybetmemek adına son hamlesini yapar ama bu durum olayların hiç tahmin etmediği bir noktaya taşınmasına neden olur.