Hercai 30. son bölümü izlendi. ATV ekranlarında yayınlanan Hercai'nin son bölümünde, Miran, babaannesinin sözleri ile şaşkına döner. Babaannesi, "Kızımı Mehmet Aslanbey öldürdü" diyerek herkesi şoke eder.



HERCAİ 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai 31. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda olacaktır.

HERCAİ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Filipos babasının vasiyetini gerçekleştirmek için geldiği Aslanbey konağında Dilşah'ın yüzüğünü yaptıran kişinin Hazar Şadoğlu olduğunu açıklar ve olanlar için Azize Aslanbey'i hedef gösterir. Azize hazırlıksız yakalandığı bu durumun içinden çıkmak ve Miran'ı yeniden kendine inandırmak için zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Artık babaannesinin sözlerine olan inancını kaybeden Miran, Azize'nin yaptığı seçimle kendini daha büyük bir bilinmezliğin ortasında bulur. Yüzüğün ardındaki gerçeğin ortaya çıkmasıyla babasının masumiyetini kanıtlamaya bir adım daha yaklaşan Reyyan'ın verdiği savaşa, Azize'nin acımasız intikam planını öğrenen Şükran da dahil olur. Şükran'ın kızıyla ilgili söyledikleri Aslanbey konağında bomba etkisi yaratır. Anne ve babasının geçmişiyle ilgili herkesin kendi bildiği gerçeği anlatması üzerine Miran'ın intikam konusunda iyice kafası karışır. Bunca yıl inandıklarının yalan olmasını kabullenmek istemeyen Miran, annesinin yazdığı mektubun Hazar tarafından bir tokat gibi yüzüne çarpılmasıyla hayatının en acı gerçeklerinden birisiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır.