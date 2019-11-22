Hercai 22. son bölümü izleyicisi ile buluştu. ATV ekranlarında yayınlanan Hercai'nin son bölümünde, Hazar Bey, kendisini vuran kişinin Miran olduğunu söylüyor. Bunu duyan Reyyan, Miran'ı terk ediyor. Miran bu iftiralara daha fazla dayanamayarak Reyyan'ın tekrar karşısına çıkar ve onu geri evlerine götürmek için Şadoğlu'nun konağına döner. Hazar Bey'e kanı Miran'ın verdiği ortaya çıkar.

HERCAİ 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai 23. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

HERCAİ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Hazar'ın, Miran'ın adını vermesi Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştirir. Miran suçsuzluğunu haykırırken, Reyyan babasının ağzından çıkan sözlerin gerçekliğinden emin olurken Miran'ın bu zamana kadar rol yaptığını, hala intikamından vazgeçmediğini düşünür. Ne yaparsa yapsın Miran'ın içindeki öfkeyi yok edemediğini anlayan Reyyan, bundan sonra ailesini korumak için mücadele etmeye ant içer. Hazar'ın ağzından çıkan bir kelimenin her şeyi yakıp yıkacak kadar güçlü olması Miran'ı derinden yaralarken, Reyyan'ın kendisine haksızlık ettiğini düşünmektedir.

"MİRAN, HAZAR İLE DİLŞAH'IN OĞLU"

Yıllar önce Dilşah'a vermiş olduğu sözün altında ezilen Esma, bu intikam oyununu sonlandırmak ve Hazar'la Miran'ı bir araya getirmek için elindeki mektubu Zehra'ya teslim eder. Miran'ın gerçekte Hazar'ın oğlu olduğunu öğrenen Zehra, acaba Hazar'a mektubu teslim edip, Miran'ı içinde bulunduğu cehennemden çıkarıp kurtarabilecek midir?