Hercai ne demek? Hercai kelime anlamı nedir?

Adını ATV ekranlarının Mardin de çekilen imkansız aşkı anlatan " Hercai " dizisi ile büyük bir merak konusu haline gelen " Hercai" kelimesinin anlamı nedir? Hercai kelimesinin hikayesi nedir? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...

HERCAİ NE DEMEK?

Farsça kökenli olan bu kelime TDK sözlüğünde;

1.Hiçbir şeyde kararlı olmayan, bir dalda durmayan, bir işi sonuna değin götürmeyen, aşkta bağlılığı bulunmayan kimse.

2.Aşkta değişken, vefasız

HERCAİ HİKAYESİ NEDİR?

ATV de yayınlanan reyting kıran sevilen dizinin adının hikayesi çok uzun yıllar önce iki kır çiçeği birbirlerine aşık olur. Her bahar diğer çiçekler gibi onlarda açıp güneşe merhaba derler. Fakat bir bahar başlangıcı bu çiçeklerden biri diğerine; “biz diğer çiçekler gibi bu bahar açmayalım, kışın ortasında herkesin soğuktan kaçtığı karlı günlerde açalım ki, bütün doğa bize ait olsun” der ve ikisi de o bahar açmamaya karar verir. Biri açmak için kışın gelmesini ve karın yağmasını beklerken, diğeri o yaz açar. O gün bugündür, karda açan ve sevgilisini bekleyen çiçeğe “Kardelen” sevgilisini yarı yolda bırakan çiçeğe de “Hercai” denilir. İşte bu yüzden hayırsız sevgiliye “Hercai” diye hitap edilir.