Hercai 50. son bölümü ile ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santarcığlu ve Serhat Tutumluer'in yer aldığı dizinin yeni bölümünde neler yaşandı merak ediliyor. Peki Hercai 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Hercai 50. son bölüm izleme özeti...
HERCAİ 50. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Azize ve Nasuh büyük bir şok yaşamaktadırlar. Nasuh, Azize’nin aslında Ayşe olduğunu, Azize ise seneler önce öldü zannettiği oğlunun Hazar olduğunu öğrenmiştir. Mahmut’a verdiği emirden dolayı pişman olan Azize ona ve Hazar’a ulaşmaya çalışır ancak bu hiç kolay olmayacaktır. Aslan’ın ölümünden Azize’yi sorumlu tutan Füsun ise onunla ilgili planlar içerisindedir.
Reyyan ve Miran bir yandan etraflarında olup bitenle mücadele ederken bir yandan da bebeklerinin heyecanı içerisindedirler. Reyyan’ın aşermeleri ve duygusallaşması Miran’ı hem eğlendirir hem de heyecanlandırır. Sevdiği kadını mutlu edebilmek için çırpınır.
Her zamanki gibi en büyük desteği ise Fırat’tır. Esma bir yol ayrımındadır, Fırat’a ya büyük sırrını açıklayacak ya da sonsuza dek susacaktır. Ona her şeyi anlatması gerektiğini söyleyen hiç beklemediği biri olur. Bu arada her şeyin bittiğini düşünen Azize de geri dönüşü olmayan bir yola çıkar. Böylece tüm yaptıklarını affettirebileceğini umar. Ancak yolun sonunda onu büyük bir sürpriz beklemektedir.
HERCAİ 51. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Hercai dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz burada yer alacak.
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