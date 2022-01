Yakın zamanda yeni albüm veya single gelecek mi?



Bu kez ara vermeden 2 ay içerisinde sözü ve müziği bana ait olan "Bu böyledir aşk" isimli şarkıyı çıkaracağım.

Playlist'inde olmazsa olmaz 3 şarkı...



Yıldız Tilbe - Vazgeçtim

Bruno Mars - Leave The Door Open

Dirty Loops - Next To You