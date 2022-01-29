Hiç pişmalığın var mı?



Aslında yok... Şu anki halime baktığımda, 'yine olsa yine yaparım' diyorum, yaptığım şeyleri.



Sahnede güzellik avantaj mı, dezavataj mı?



Her zaman söylüyorum bizim ülkemizde dezavantaj. Sahnede dikkat çeken ve güzel kadın görmek istemiyorlar maalesef. Fazla kıskançlık ve özgüvensizlik var. Özellikle son dönemde müziğe yıllarını vermiş isimlere bile bunu rahatlıkla yaptıklarını görüyoruz ama benim umrumda bile değil. Rahatsız olan mümkünse dinlemesin, izlemesin, gelmesin, rahatsız da etmesin!