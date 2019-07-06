Yıldırım’ın Artemim ekibini arşiv odasında yakalaması şirkette büyük bir krize yol açar. Krizin sorumlularından hesap soran Demir, Selin’den zor bir karar vermesini ister. Firuze ve Leyla kendilerini kurtaracak aşkı başlatmak için daha büyük bir hazırlıkla yeniden harekete geçerken Artemim ekibi Demir’i göndermek için planlar yapar. Ancak sürpriz bir gelişme Operasyon Çita’yı tehlikeye atacaktır.

HER YERDE SEN DİZİSİNİN KONUSU

Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir. Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir (Furkan Andıç) ile Selin (Aybüke Pusat) birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

HER YERDE SEN OYUNCU KADROSU

Romantik komedi türündeki “Her Yerde Sen”in oyuncu kadrosunda Ali Yağcı, Aslıhan Malbora, Ali Gözüşirin, Ali Barkın, Deniz Işın, Cem Cücenoğlu, Aziz Caner İnan, Ayfer Tokatlı, Fatih Özkan ile usta oyuncular Ayşe Tunaboylu ve Binnur Şerbetçioğlu yer alıyor. Eğlenceli tanıtımlarıyla sosyal medyada ve ekran başındakiler tarafından büyük beğeni toplayan “Her Yerde Sen”in tanıtım müziği ise başarılı şarkıcı Zeynep Bastık imzası taşıyor.