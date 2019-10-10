10 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Başrollerini Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın paylaştığı dizinin yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Fragmana damga vuran sahne Demir'in Eylül ile eski sevgili olduğunu açıklaması. Son bölümde Selin'i kaybetme korkusu Demir'i zor durumda bırakır, Demir ile Eylül'ün arasında kalan Selin yeni bölümde Eylül ile Demir'in eski sevgili olduğunu öğreniyor. Bu itiraftan sonra Selin'in tepkisi ne olacak.
HER YERDE SEN 16. BÖLÜM ÖZETİ
Selin’in kaybetme korkusu onunla konuşmak isteyen Demir’i zor durumda bırakır.
Bugünü yaşamak isteyen Selin ve Demir evlerinde baş başa bir hafta sonu geçirmeyi planlar.
Ancak onları çeşitli sürprizler beklemektedir. Merve Antalya’dan morali bozuk dönünce arkadaşları terapist Bünyamin’i devreye sokar. Eylül ve Demir arasındaki gerilim doruk noktasına çıkarken Selin ikisinin arasında kalacaktır.
HER YERDE SEN 17. BÖLÜM FRAGMANLARI
Evde Eylül ile karşılaşmak Demir için tatsız bir sürpriz olurken Eylül de Demir’in hayatındaki kadının Selin olduğunu keşfeder. Demir, Eylül’ü Selin’den uzak durması için uyarır. Merve, Bora ile ilgili büyük bir şok yaşar ve işyerinde sinir krizi geçirir. Artemim’in finansal sıkıntıları Burak ve Demir’i zorda bırakırken Eylül ve Selin’in yardım girişimi beklenmedik bir durumda kalmalarına neden olur ve Demir’i en büyük korkusu ile başbaşa bırakır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!