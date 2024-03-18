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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu’nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Sandık Kokusu’nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin ilgi gören dizisi 'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Adnan, Filiz'i Irmak'a bir şey anlatmaması için ikna etmeye çabalarken, Adnan'ın Irmak için düzenlediği büyük organizasyona Karsu'nun görkemli girişi damgasını vuruyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 22:55 Güncelleme: 18.03.2024 - 22:55
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        SHOW TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgi gören dizisi 'Sandık Kokusu’nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Karsu'nun Atilla'ya "Eğer aramızda acınacak biri varsa, o da sensin!" sözleriyle öfkesini bir kez daha sert bir şekilde gösterdiği tanıtımda Hasan tarafından yakın takibe alınan Filiz'e gelen isimsiz çiçekler dikkat çekiyor. Adnan, Filiz'i Irmak'a bir şey anlatmaması için ikna etmeye çabalarken, Adnan'ın Irmak için düzenlediği büyük organizasyona Karsu'nun görkemli girişi damgasını vuruyor. Atilla ve Reha'nın da olduğu bu organizasyonda, Karsu'nun sürpriz değişimine gelecek tepkiler heyecanla bekleniyor.

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        SANDIK KOKUSU'NUN 15'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Adnan’ı bir kadınla sarmaş dolaş yakalayan Filiz, koşarak evden çıkar ve gördüklerini Türkan’a anlatır. Irmak ve bebeği için endişelidir. Adnan, Filiz’le durumu konuşmak ister. Gizli telefonlaşmaları duyan Irmak, Adnan ve Filiz’i bir kafede yakalar. Bu durumdan nasıl kurtulacaklardır? Diğer yandan Dilaver, Hasan’ın emriyle Filiz’in giriş çıkış saatlerini haber vermesi için Ömer’le anlaşır. Filiz bindiği takside bahar dalı ve bir davetiye bulur. Gizli bir hayranı olduğunu anlar ve bu durum hoşuna gider. Adnan, site içerisinde Irmak için lüks bir organizasyon düzenler. Herkes oradadır. Çok geç gelen Karsu ise herkesi şaşırtır.

        Senaryosunu; Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Levent Can ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle 20 Mart Çarşamba saat 20.00’de SHOW TV’de...

        İşte 'Sandık Kokusu’nun 15'inci bölüm 2'nci tanıtımı;

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sandık kokusu
        #demet akbağ
        #Özge Özpirinçci

        BURÇLAR

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