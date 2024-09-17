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        'Her Şey Bir Arenada'

        Canlı konser ve etkinlik mekânı Volkswagen Arena, "Her Şey Bir Arenada" sloganıyla girdiği 10. yılında günümüzün en iyi gitaristlerinden Al Di Meola'dan efsanevi rock grubu Jethro Tull'a kadar birçok sanatçı ve grubu sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 00:46 Güncelleme: 17.09.2024 - 00:46
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        'Her Şey Bir Arenada'
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        Volkswagen Arena; “Her Şey Bir Arenada” mottosuyla 10. yılında yepyeni içeriklerin fitilini ateşlemeye hazırlanıyor. Katılımcılarını dev konserlerden etkileyici oyunculuk performanslarına, ulusal ve uluslararası basketbol turnuvalarından dünya çapında e-spor şampiyonalarına uzanan birbirinden farklı etkinlikte üst düzey konforda bir canlı etkinlik deneyimi yaşatan Volkswagen Arena, öncü içerikleri ve göz alıcı atmosferiyle misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

        Her şey bir arada, her şey bir arenada!

        Hard techno sahnesinin önde gelen İtalyan ikilisi 999999999 ve enerjik setiyle Charlie Sparks (20 Eylül), kendi yazıp bestelediği şarkılarla dikkat çeken Mem Ararat (27-28 Eylül), industrial techno, acid house türlerinde müzik yapan Alman elektronik müzik ikilisi FJAAK ve ona eşlik edecek ELLEN ALLIEN (5 Ekim), Portekiz asıllı, elektronik müziğin önde gelen isimlerinden HOZHO (19 Ekim), Peter Jackson’ın gişe rekorlarını altüst eden ve bir J.R.R. Tolkien klasiği olan Lord of The Rings’in gösterimi eşliğinde, Howard Shore imzalı Oscar ödüllü film müziklerinin dev ekranın önündeki görkemli bir koro ve orkestra ile deneyimlenebileceği “The Lord of The Rings: The Fellowship of The Ring in Concert’’ (20-21-22 Ekim), Clara Cuvé, Kobosil, Rıkhter ve Somewhen’i sahnede buluşturacak 44 Label Group Istanbul (28 Ekim), Arap, Balkan ve Anadolu müziklerini modern unsurlar ve ritim ile birleştirerek karakterize eden Arap asıllı Yunan şarkıcı ve şarkı yazarı Marina Satti (1 Kasım), kırk yılı aşkın kariyeriyle günümüzün en iyi gitaristlerinden olan, her zamankinden farklı bir repertuvarla sahne alacak Al Di Meola (7 Kasım), heyecan verici ritimleriyle DYEN, Lee Ann Roberts, LUCIID ve NHLS (8 Kasım), soul-pop, indie electronica, R&B, caz gibi birden fazla müzik türünden ilham alan tarzı ve dokunaklı sesiyle son yılların uluslararası müzik sahnesinde öne çıkan isimlerinden Charlotte Cardin (21 Kasım), all night long konsepti ile tüm gece kesintisiz setin başında olacak I Hate Models(22 Kasım), progresif rock, folk rock ve hard rock türlerinde ön plana çıkan dünyanın en prestijli rock gruplarından Jethro Tull (23 Kasım), epik setleri ve durmak bilmeyen enerjisiyle hard techno türünün yükselen ismi OGUZ (30 Kasım) Volkswagen Arena’nın gerçeküstü atmosferinde sahne alacak.

        Jethro Tull
        Jethro Tull
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        #Volkswagen Arena
        #Jethro Tull
        #konser
        #etkinlik
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