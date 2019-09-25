Her gün çiğ soğan ve sarımsak yemek meme kanseri riskini yüzde 67 azaltıyor

Her gün çiğ soğan ve sarımsak yemek kadınlarda meme kanseri riskini yüzde 67 azaltıyor olabilir. Bilim insanları, hastalık oranlarının son yıllarda artmış olduğu Porto Riko'daki 600'den fazla kadının beslenme alışkanlıklarını analiz etti.

Buna göre; günde birden fazla soğan ve sarımsak yiyenlerin meme kanseri gelişme ihtimalinin yüzde 67 daha az olduğu tespit edildi. Ancak bilim insanları, soğan ve sarımsağı farklı bir biçimde tüketmenin aynı yararı sağlamadığını açıkladı.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; istatistikler ABD ve İngiltere'de her 8 kadından birinin hayatının bir noktasında meme kanserine yakalanacağını gösteriyor.

100.000'DE 18 İKEN, 50'YE YÜKSELDİ

Porto Riko'da ise 1960'larda 100.000 kadın başına 18 meme kanserinden bahsediliyorken, 1990'larda 100.000'de 50'ye yükseldiği Nutrition and Cancer dergisinde bilim insanları tarafından dile getirildi.

Uzmanlara göre; Porto Riko'daki artışa rağmen, ABD'de meme kanseri hala daha yaygın. Ulusal Kanser Enstitüsü istatistiklerine göre; her 100.000 Amerikalı kadından 127.5'inde bu hastalık gelişiyor.

Bilim insanları, bu konuda somut bir veriye ulaşabilmek için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtti.