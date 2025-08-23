Her egzersizde aynı kalori mi yakılır? İşte en çok kalori yakan 10 egzersiz

Kilo vermek için diyetinizin yanına bir de düzenli spor programı eklemek istiyorsunuz ama spora harcadığınız süre buna değsin istiyorsunuz değil mi? Haksız sayılmazsınız. Spor yapmak temelde hangi sporu yaparsak yapalım sağlığımız için faydalıdır ancak bazı sporların kalori yakmak üzerinde çok daha büyük bir etkisi olur. Kilo vermek isteyenler için hangi sporda ne kadar kalori yakacağınızı listeledik.

Bisiklet: Bisiklet sürmek ya da evde ve spor salonlarında kullanılan bisiklet cihazları kilo vermek için spor yapanlar iyi bir kardiyo seçeneği oluşturur. 1 saatlik bir bisiklet sürüşünde 400-600 kalori kadar bir kalori yakılabilir. Üstelik bisiklet kalori yakarken sıkılaşmanıza da yardım eder.

Yüzme: Eğer suya ulaşma imkanınız varsa ve yüzme biliyorsanız kilo vermek için en etkili yöntemlerden biri de istikrarlı ve hızlı bir yüzmedir. Hızlı tempo ile ortalama bir saat yüzmek 500-700 kalori arasında bir kalori yakmanıza yardım eder hem de her zaman serin hissederek!

İp atlama: Tüm vücudunu aynı anda çalıştırması yetmiyormuş gibi bir de nabzı hızla yükselten ip atlama, tahmin ettiğinizden çok çok daha fazla etkisi olan bir kardiyo yöntemi. Eğer bir saat ip atladığınız bir egzersiz planı oluşturacak olursanız bir saatte ortalama 700-900 kalori yakmış olursunuz! 1 dakika ip atlamanın kazansı ise 10-12 kalori gibidir. Ama ip atlamak için spor kondisyonunuzun iyi durumda olması gerekir yoksa sakatlanabilirsiniz. REKLAM Yürüyüş: Yürüyüş sakatlık riski en az olan kardiyo seçeneklerinden biridir ama yürüyüşten fayda görebilmeniz için temposu yüksek ve istikrarlı olmalıdır. Buna rağmen ip atlama performansına erişemeyebilirsiniz. Bir saat hızlı tempolu yürüyüş 450 kalori yakılmasını sağlayabilir. Yokuş yukarı yürürseniz bu kalori 600 kaloriye kadar çıkabilir. Koşu: Eğer spor kondisyonunuz varsa başvurabileceğiniz en etkili kardiyo yöntemlerinden bir diğeri de koşudur. Eğer 1 saat ya da ortalama 10 km koşmayı başarabilirseniz 600-800 kalori arasında bir kalori yakmayı başarırsınız. Hem de tek ihtiyacınız olan şey bir spor ayakkabı!

HIIT antrenman: Düzenli spor yapanların en sevdiği antrenman türlerinden biri olan HIIT antrenman için de spor kondisyonu gerekir ama eğer bu kondisyonu sağlayabiliyorsanız maksimum fayda sağlayan spor türlerinin başında HIIT antrenman gelir. Çünkü hem yaparken hem de sonrasında kalori yakmaya devam edersiniz! Afterburn etkisiyle dikkat çeken 1 saatlik bir HIIT antrenman 500-700 kalori yakmanızı sağlar. Kürek çekme: Oturduğumuz yerde ne kalori yakması diye düşünmeyin sakın. Kürek çekme özellikle üst vücudunuzu çok fazla ve çok efektif çalıştıran harika bir spordur. Ayrıca gücünüzü kontrol edebilmek için tüm vücudunuzdan destek alırsınız. Bir saat kürek çektiğinizde 500-700 kalori yakabilirsiniz. REKLAM Dağ tırmanışı: Eğer doğa sporlarına meraklıysanız ve salon sporları bana göre değil diyorsanız doğada da yüksek kalori yakan sporlara başvurmak mümkün. Örneğin, bir saat bir dağ tırmanışı yaptığınızda yakacağınız kalori ortalama 500-700 kalori olacaktır. Futbol-Basketbol gibi takım sporları: Sporu oyunla birleştirmek isteyenler burada mı? Onlar için de bir önerimiz var. Eğer kalori yakmak için spor yapmaya niyet ettiyseniz ama tek başınıza spor yapmaktan keyif almıyorsanız hemen bir takıma dahil olun çünkü 1 saatlik bir futbol/basketbol maçında ortalama 500-700 kalori yakacaksınız.

Boks: Eğer kalori yakarken belli bir alanda da uzmanlaşayım derseniz ve takım sporlarındansa dövüş sporlarına karşı ilginiz varsa boks da bu açıdan anlamlı bir tercih olabilir çünkü bir saat boks yaptığınızda ortalama 600-900 kalori yakmış olursunuz. Aman dikkat, bu tür sporlar bir eğitmen olmadan yapılmaz. Bunun için kesinlikle bir hoca bulup sonra onun yönlendirmeleri ışığında denemelisiniz.