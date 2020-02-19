Her cilt tipine uygun maske tarifleri...

19 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cilt tipine uygun maske kullanmanız cildinize daha iyi etki etmesini sağlayacak ve daha iyi sonuç alacaksınız. Öncelikle cildinizin hangi yapıda olduğunu bilmiyorsanız test etmelisiniz. Sonrasında önereceğimiz cilt maskelerinden uygun olanı kullanabilirsiniz.
Yağlı ciltler için maske
Yağlı ciltlerde sivilce ve siyah nokta oluşumu daha fazladır. Bu ciltlerin yağ dengesini sağlamak önemli uygulamalardan birisidir. Genelde asit içeren doğal besinlerden faydalanabilirsiniz.(C vitamini içeren limon, portakal gibi). Ayrıca yumurta akı da önemli bir yağ giderir. Taze sıkılmış portakal ya da limon suyu içerisine bir yumurta akını koyup karıştırın. Yüzünüze ve boyun bölgenize uygulayın. 20 dakika bekleyin ve sonrasında yıkayın. Gül suyu ile cildinizi silin. Yağlardan arınarak cildiniz saflaşacaktır.
Kuru ciltler için maske
Kuru ciltlerin nemini kazandıracak ve besleyecek ürünler kullanılmalıdır. Genelde bitkisel yağlar ile uygulanabilen maskeler kullanmalısınız. Zeytinyağı, badem yağı, çiçek yağı ve diğer yağlar. 4 kaşık zeytinyağının içerisine; 3 çay kaşığı bal koyun ve yumurtanın sarısını da ekleyerek iyice karıştırın ve kıvama gelmesini sağlayın. Sonra yüzünüze uygulayın; hatta boyun ve dekolte bölgenize de sürün. 20 dakika bekleme süresinden sonra ılık suyla yıkayın ve nemlendirici özelliği olan gül yağı sürün. Faydasını göreceksiniz.
Karma cilt için maske
Karma cilt en zor cilt tipidir. Alın, burun ve çene bölgesi yağlı diğer bölgeler kurudur. 5 kaşık yulaf ezmesi ve bir kaşık zeytinyağını karıştırarak hazırlayacağınız maskeyi yüzünüze sürün. 15 dakika sonra ılık suyla yıkayın.
Kırışıklık için maske
Kırışıklıklar için bal kabağı püresi ve muz ile maske yapmanız oldukça etkili bir sonuç elde etmenize faydalı olacaktır. Balkabağını ya da muzu püre haline getirip yüz ve boyun bölgenize uygulayın ve 15 dakika bekleyip, sonrasında yıkayın. Düzenli olarak haftada bir kez uygulamanız kırışıklıklarınız için oldukça etkili olacaktır.
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