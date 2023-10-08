Sayılgan, "Geçen sene bir sokak aşağıdaki dükkanımıza aynı şekilde hırsız girdi. İçeride bekçi vardı bekçiye saldırdılar kapıyı kırdılar. Perşembe günü Küçükçekçemece'de bu olayın 5. Ağır Ceza'daki mahkemesine gittim. Cuma günü yine hırsızlık olayı oldu. Aracı bulmuşlar ben de şimdi oraya gideceğim" şeklinde konuştu.