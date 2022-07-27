Hep Yek 2 filmi bu akşam saat 23:45'de Kanal D ekranlarında yer alacak. Filmin başrollerinde Gürkan Uygun, İnan Ulaş Torun ve Gökhan Yıkılhan yer alırken Hep Yek 2 oyuncuları ve konusu merak edildi. İşte Hep Yek 2 konusu ve oyuncuları...

HEP YEK 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Hep Yek 2 filminin çekimleri iki farklı şehirlerde yer almıştır. İstanbul ve Kırklareli'nde filmin çekimleri yapılmıştır.

HEP YEK 2 KONUSU NEDİR?

Gürkan ile Altan, Cevat Bakır'ın eline feci düşmüştür. Zira ilk filmde kendisini kazıklayan Şahin'i öldüren Cevat Bakır, Altan ile Gürkan'ı tek bir şartla affedecektir: Şahin'in cesedini bir an önce ortadan kaldırmaları gerekmektedir. Fakat bu işi fark edilmeden ve tereyağından kıl çeker gibi yapmak zorundadırlar. İki kafadar bu zorlu görevi elbette ki ellerine yüzlerine bulaştıracak, yine beladan belaya sürüklenecek ve peşlerine ülkenin en psikopat ve tehlikeli adamlarını takmayı başaracaklardır.

HEP YEK 2 OYUNCULARI KİMLER?

Gürkan Uygun

İnan Ulaş Torun

Gökhan Yıkılkan

Tuna Orhan

Ali Çatalbaş

Deniz Uğur

Cenk Ertan

Nihan Balyalı

Mehmet Ali Kaptanlar

Ali Düşenkalkar

Sefa Zengin

Coşkun Göğen

Ali Düşenkalkar