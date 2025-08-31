Habertürk
        Haberler Spor Diğer Hentbol Hentbol Süper Kupa'nın sahibi Bursa Büyükşehir Belediyespor! - Diğer Haberleri

        Hentbol Süper Kupa'nın sahibi Bursa Büyükşehir Belediyespor!

        Hentbolda Kadınlar Süper Kupa'yı Armada Praxis Yalıkavakspor'u 30-26 yenen Bursa Büyükşehir Belediyespor kazandı.

        Giriş: 31.08.2025 - 19:09 Güncelleme: 31.08.2025 - 19:09
        Hentbol Süper Kupa'nın sahibi Bursa!
        Hentbol Kadınlar Süper Kupa maçında Armada Praxis Yalıkavakspor'u 30-26 yenerek kupayı kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, törenle kupasını aldı.

        Maçın ardından düzenlenen ödül töreninde, Hentbol Kadınlar Süper Kupa maçı ikincisi Armada Praxis Yalıkavakspor oyuncularının madalyalarını Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) yönetim kurulu üyeleri verdi.

        Hentbol Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor oyuncularına kupa ve madalyalarını ise THF Başkanı Mesut Çebi takdim etti.

        Salon: Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol

        Hakemler: Alparslan Korkmaz, Bilal Kahraman

        Bursa Büyükşehir Belediyespor: Sevilay İmamoğlu Öcal, Yaren Berfe Eren, Beyzanur Türkyılmaz 5, Yeliz Özel, Cansu Akalın 5, Yağmur Aktay, Alena Ikhneva 5, Büşra Işıkhan, Sibel Gündoğdu 1, Ecem Birben Antalyalı, Eda Nur Çetin 6, Zeynepnur Kendirci, Agni Zygoura 2, Emine Gökdemir 6, Fatma Ay Babur, Joana Fortuna

        Armada Praxis Yalıkavakspor: Anca Mihaela, Beyza Gedik 1, Reyhan Kaya, Buket Seven, Gözde Seven, Edanur Burhan, Gülcan Tügel 6, Sofiia Bezrukova 7, Nurceren Göktepe 5, Betül Karaarslan 2, Ceylan Aydemir 2, Tuana Akman, Yağmur Bembeyaz, Hatice Özdemir, Ziva Copi 3, İlke Yıldız

        Devre: 16-13

        İki dakika cezası alanlar: Yeliz Özel, Sibel Gündoğdu, Eda Nur Çetin, Agni Zygoura, Emine Gökdemir (Bursa Büyükşehir Belediyespor), Sofiia Bezrukova (Armada Praxis Yalıkavakspor)

