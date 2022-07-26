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Hemşirelik taban puanları 2022: Hemşirelik bölümü YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

Hemşirelik taban puanları, 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. AYT, TYT ve YDT olmak üzere 3 farklı oturumda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınav sonuçlarının erişime açımasıyla birlikte gözler Hemşirelik bölümü YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarına çevrildi. İşte, ÖSYM tercih kılavuzu ile 2022 Hemşirelik taban puanları …

26.07.2022 - 16:09 | Güncelleme: ABONE OL
Hemşirelik taban puanları 2022: Hemşirelik bölümü YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

Hemşirelik bölümü YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları bu bölümde eğitim almak isteyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. 18 ve 19 Haziran günlerinde gerçekleştirilen YKS sınav sonuçları 18 Temmuz’da açıklandı. YKS tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından yayımlanmasıyla birlikte Hemşirelik bölümü YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları netlik kazandı. Öğrenciler TYT, AYT ve YDT oturumlarında aldıkları puanlar ile 27 Temmuz ve 5 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte, 2022 Hemşirelik taban puanları…

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS tercih kılavuzu yayımlandı.

ÖSYM "2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 19 Temmuz 2022 tarihinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

2022 YKS sonuçları 18 Temmuz günü, ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce aday Hemşirelik taban puanları ve başarı sıralaması ile tercih işlemlerini gerçekleştirecek. İşte, 2022 Hemşirelik bölümü üniversite taban puanları ve başarı sıralaması….

HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı Sırası Taban Puanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 12+0
12+0
8+0
8+0		 12
12
8
8		 64.020
64.200
60.807
65.900		 376,79429
438,91187
405,05721
380,42238
Koç Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 30+0
30+0
30+0
30+0		 30
30
30
30		 61.680
66.100
69.925
77.900		 379,26700
436,69984
393,45484
365,42333
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0
9+0

 9
9

 69.279
73.000

 371,37507
428,90081
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 200+5
200+5
200+5
200+5		 205
205
205
205		 73.658
73.800
79.598
82.000		 367,00050
427,99064
381,95272
360,69043
İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 12+0
18+0
12+0
12+0		 12
18
12
12		 82.488
82.600
88.454
94.100		 358,42891
418,04962
372,16163
347,75963
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık) SAY 20+1
20+1

 21
21

 70.385
85.800

 370,20296
414,53301
Ankara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 180+5
180+5
180+5
180+5		 185
185
185
185		 87.196
85.900
92.436
98.800		 354,19593
414,44041
367,93405
343,21079
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Hemşirelik(Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 15+0
15+0
10+0
15+0		 15
15
10
15		 95.421
90.900
87.222
86.400		 346,98098
409,17892
373,36272
355,88412
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 210+6
210+6
220+6
220+6		 216
216
226
226		 92.467
94.300
98.830
107.000		 349,52817
405,45503
361,63192
335,66398
Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 7+0
7+0
5+0
5+0		 7
7
5
5		 98.595
97.200
92.931
98.300		 344,38010
402,58291
367,41298
343,70612
Dicle Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık) SAY 100+3
100+3
100+3
80+2		 103
103
103
82		 101.809
101.000
103.621
105.000		 341,69252
398,56473
357,02676
337,10141
Gazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 220+6
220+6
220+6
220+6		 226
226
226
226		 101.780
101.000
106.052
113.000		 341,71795
398,51752
354,85085
330,76825
Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 5+0
5+0

 5
5

 77.192
107.000

 363,56592
391,81003
Ege Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 280+7
280+7
280+7
290+8		 287
287
287
298		 106.846
109.000
112.758
119.000		 337,53299
390,06824
348,84837
325,42497
İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 12+0
15+0
15+0
 12
15
15
 93.309
111.000
115.403
 348,80632
388,58805
346,53681
Biruni Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 12+0
14+0
9+0
8+0		 12
14
9
8		 111.524
111.000
109.103
104.000		 333,76481
387,98419
352,05077
337,71592
Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 220+6
220+6
220+6
220+6		 226
226
226
226		 111.339
112.000
116.950
125.000		 333,92373
387,50014
345,19617
321,37525
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 220+6
220+6
220+6
240+6		 226
226
226
246		 116.356
116.000
121.113
129.000		 330,06082
383,84192
341,80790
318,01076
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 160+4
150+4
140+4
120+3		 164
154
144
123		 122.010
117.000
120.408
127.000		 325,97254
383,01587
342,37554
319,69626
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 130+4
130+4
120+3
125+4		 134
134
123
129		 117.458
117.000
122.854
132.000		 329,25961
382,62085
340,43910
316,32774
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 90+3
90+3
80+2
80+2		 93
93
82
82		 119.855
118.000
123.019
133.000		 327,53007
381,99858
340,32993
315,20526
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 110+3
100+3
100+3
100+3		 113
103
103
103		 120.124
119.000
126.377
134.000		 327,33789
381,33629
337,76343
314,78288
İzmir Ekonomi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0
6+0
3+0
3+0		 6
6
3
3		 128.374
119.000
114.764
133.000		 321,48530
380,65176
347,08869
315,41692
Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 13+0
13+0
7+0
7+0		 13
13
7
7		 115.049
120.000
109.639
114.000		 331,04757
380,57356
351,59461
329,61245
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 200+5
200+5
200+5
200+5		 205
205
205
205		 120.314
120.000
126.797
133.000		 327,20658
380,52264
337,46179
315,29087
Bursa Uludağ Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 130+4
130+4
125+4
125+4		 134
134
129
129		 121.968
121.000
128.255
136.000		 325,99579
379,24150
336,33867
313,16851
Çukurova Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 160+4
170+5
170+5
175+5		 164
175
175
180		 119.980
125.000
132.472
137.000		 327,44588
376,14850
333,17397
312,51800
Biruni Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 8+0
6+0

 8
6

 124.776
125.000

 323,98624
375,96096
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 8+0
8+0
4+0
4+0		 8
8
4
4		 129.109
126.000
123.728
129.000		 320,97771
374,91657
339,79253
318,29724
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 90+3
90+3
80+2
70+2		 93
93
82
72		 128.672
127.000
132.325
138.000		 321,26769
374,01606
333,27916
311,78181
İstinye Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 14+0
12+0
8+0
7+0		 14
12
8
7		 129.687
128.000
124.849
130.000		 320,57970
373,56472
338,91466
317,41152
İstinye Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0
6+0
4+0
4+0		 6
6
4
4		 130.003
129.000
134.686
148.000		 320,37291
372,40027
331,57429
305,62235
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu (4 Yıllık) SAY 11+0
11+0
7+0
7+0		 11
11
7
7		 120.275
129.000
130.066
119.000		 327,23208
372,16821
334,94010
325,62283
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 10+0
9+0
4+0
4+0		 10
9
4
4		 130.029
129.000
128.203
129.000		 320,35165
372,11711
336,38012
317,85921
Selçuk Üniversitesi (Konya) Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 160+4
160+4
160+4
160+4		 164
164
164
164		 129.273
129.000
136.760
143.000		 320,87789
372,07755
330,09475
308,89840
Kocaeli Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 132.482
130.000
138.969
146.000		 318,73404
371,85615
328,52091
306,88541
Üsküdar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 14+0
13+0
8+0
8+0		 14
13
8
8		 132.195
130.000
135.159
141.000		 318,91234
371,36717
331,24358
309,80768
İstanbul Aydın Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 12+0
11+0
6+0
5+0		 12
11
6
5		 133.912
131.000
131.419
126.000		 317,73440
371,05031
333,91632
320,14747
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 160+4
160+4
160+4
160+4		 164
164
164
164		 131.943
131.000
138.896
146.000		 319,09289
370,85762
328,56691
307,12201
Mersin Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 180+5
180+5
180+5
180+5		 185
185
185
185		 129.774
131.000
146.337
158.000		 320,51531
370,65665
323,68759
299,59953
Ankara Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0
10+0
10+0
 9
10
10
 129.839
132.000
151.834
 320,47388
369,92162
320,18391
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 90+3
90+3
90+3
80+2		 93
93
93
82		 126.044
133.000
147.665
152.000		 323,12327
368,88382
322,80933
303,43657
İnönü Üniversitesi (Malatya) Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 200+5
160+4
160+4
160+4		 205
164
164
164		 136.279
134.000
143.096
149.000		 316,18347
368,38968
325,81582
304,82130
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0
9+0
6+0
4+0		 9
9
6
4		 141.078
134.000
138.074
134.000		 313,09012
368,37196
329,15656
314,76296
Yüksek İhtisas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 7+0
8+0
5+0
5+0		 7
8
5
5		 136.578
135.000
128.252
139.000		 315,98059
367,87273
336,34012
311,24755
Lokman Hekim Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 8+0
6+0
4+0
 8
6
4
 129.337
136.000
155.633
 320,83886
366,82530
317,84627
Sanko Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 10+0
10+0
5+0
7+0		 10
10
5
7		 146.330
136.000
121.789
164.000		 309,89779
366,81703
341,28612
296,33694
Sakarya Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 130+4
130+4
150+4
160+4		 134
134
154
164		 137.552
138.000
152.983
161.000		 315,37841
365,19567
319,49259
297,79343
İzmir Demokrasi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 80+2
80+2
70+2
60+2		 82
82
72
62		 138.538
139.000
153.845
163.000		 314,70275
364,31074
318,97000
297,07761
Haliç Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 12+0
14+0
8+0
10+0		 12
14
8
10		 138.032
140.000
145.713
151.000		 315,04519
363,96217
324,11181
303,61342
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 15+0
14+0
8+0
12+0		 15
14
8
12		 152.182
140.000
138.246
148.000		 306,41483
363,20987
329,02954
305,36205
Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 200+5
200+5
190+5
190+5		 205
205
195
195		 139.575
142.000
151.821
158.000		 314,04279
362,28642
320,19161
299,54853
İstanbul Okan Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0
9+0
5+0
5+0		 9
9
5
5		 140.487
142.000
142.151
135.000		 313,46723
361,93817
326,44771
313,75852
Mardin Artuklu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 138.703
143.000
155.303
170.000		 314,60463
361,15528
318,03965
293,11077
Erciyes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 200+5
200+5
200+5
200+5		 205
205
205
205		 139.688
144.000
153.429
159.000		 313,96634
360,61155
319,21979
298,93499
Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 130+4
130+4
120+3
120+3		 134
134
123
123		 145.088
144.000
151.491
158.000		 310,64435
360,51574
320,39295
299,81081
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 120+3
120+3
130+4
120+3		 123
123
134
123		 139.203
146.000
164.919
177.000		 314,27241
359,06136
312,42963
289,38043
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 180+5
180+5
180+5
180+5		 185
185
185
185		 148.646
147.000
156.539
162.000		 308,48273
358,53604
317,27369
297,53534
Toros Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 7+0
6+0
4+0
4+0		 7
6
4
4		 156.728
147.000
175.337
185.000		 303,84439
358,41009
306,81754
285,88911
İstanbul Kent Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 11+0
10+0
6+0
5+0		 11
10
6
5		 149.778
147.000
148.783
152.000		 307,81871
358,17948
322,08693
303,10216
Atılım Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0
7+0
4+0
4+0		 9
7
4
4		 138.302
147.000
153.032
158.000		 314,84929
358,02920
319,45696
299,49643
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 160+4
170+5
170+5
170+5		 164
175
175
175		 145.704
147.000
159.388
168.000		 310,28493
357,88538
315,61602
294,33409
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 8+0
8+0
5+0
5+0		 8
8
5
5		 145.390
148.000
168.168
166.000		 310,46549
357,77762
310,62782
295,21885
Karadeniz Teknik Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 160+4
160+4
160+4
160+4		 164
164
164
164		 149.534
148.000
159.118
165.000		 307,96825
357,38232
315,75887
295,81497
İstanbul Kültür Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 8+0
15+0
15+0
 8
15
15
 147.342
148.000
175.125
 309,27656
357,28691
306,93455
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 145.796
149.000
162.778
172.000		 310,22774
357,04168
313,67877
292,14102
Maltepe Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 15+0
15+0
9+0
12+0		 15
15
9
12		 157.049
150.000
149.202
172.000		 303,65229
356,22415
321,82422
291,97434
İzmir Bakırçay Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 100+3
90+3
80+2
60+2		 103
93
82
62		 103
93
82
62		 308,34784
355,94819
314,86796
295,65226
Fenerbahçe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 11+0
9+0
6+0
 11
9
6
 150.459
151.000
159.268
 307,43247
355,51632
315,68315
Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0
9+0
6+0
6+0		 9
9
6
6		 147.760
151.000
153.403
147.000		 309,00290
355,25066
319,23632
306,29973
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 80+2
80+2
80+2
60+2		 82
82
82
62		 151.953
153.000
166.203
174.000		 306,54102
354,01705
311,70948
290,98003
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 160+4
160+4
160+4
160+4		 164
164
164
164		 153.747
153.000
163.818
169.000		 305,51803
353,65037
313,06934
293,63584
Harran Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 154.000
155.000
165.714
170.000		 305,37528
352,47414
311,97350
292,96399
Fırat Üniversitesi (Elazığ) Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 130+4
130+4
130+4
130+4		 134
134
134
134		 151.198
155.000
167.311
178.000		 306,98509
352,25089
311,09412
289,26074
Adıyaman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 100+3
100+3
90+3
80+2		 103
103
93
82		 155.095
157.000
167.809
168.000		 304,72757
351,20476
310,82508
294,15503
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 149.063
157.000
169.923
181.000		 308,23833
351,20007
309,66909
287,82240
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 230+6
240+6
240+6
240+6		 236
246
246
246		 155.127
157.000
168.373
176.000		 304,71082
350,97090
310,51880
289,97650
Ordu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 100+3
100+3
100+3
90+3		 103
103
103
93		 157.127
158.000
173.930
180.000		 303,60780
350,05049
307,56830
288,11654
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 90+3
90+3
80+2
70+2		 93
93
82
72		 157.495
159.000
167.453
172.000		 303,39327
349,50476
311,01907
292,17499
İstanbul Atlas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 11+0
9+0

 11
9

 153.460
160.000

 305,67299
348,80418
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 180+5
180+5
180+5
180+5		 185
185
185
185		 160.810
160.000
172.931
179.000		 301,49252
348,74458
308,09633
288,61166
Balıkesir Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 100+3
110+3
120+3
130+4		 103
113
123
134		 159.870
161.000
175.070
182.000		 302,01756
348,26077
306,96289
287,18184
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 155+4
160+4
150+4
 159
164
154
 160.614
162.000
183.324
 301,60203
347,32246
302,74157
Haliç Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0
9+0

 9
9

 154.762
164.000

 304,93421
346,41165
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 15+0
14+0
8+0
8+0		 15
14
8
8		 156.739
164.000
164.671
167.000		 303,83915
346,07889
312,57902
294,95318
Siirt Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 100+3
100+3
90+3
80+2		 103
103
93
82		 166.134
168.000
180.432
188.000		 298,60436
343,66758
304,14486
284,37635
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 163.848
168.000
184.338
191.000		 299,83735
343,49597
302,26497
282,90430
Trakya Üniversitesi (Edirne) Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 130+4
130+4
120+3
120+3		 134
134
123
123		 168.544
169.000
176.571
179.000		 297,33799
342,95519
306,13683
288,63478
İstanbul Gedik Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 5+0
15+0
15+0
 5
15
15
 159.442
170.000
192.648
 302,27863
342,59472
298,31769
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 115+3
110+3
110+3
100+3		 118
113
113
103		 168.207
170.000
184.811
193.000		 297,52800
342,41945
302,01796
282,29794
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 170+5
170+5
170+5
170+5		 175
175
175
175		 167.763
171.000
183.799
187.000		 297,75917
341,55433
302,50475
284,80844
Aksaray Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 100+3
100+3
100+3
90+3		 103
103
103
93		 171.855
172.000
184.930
189.000		 295,63211
340,76265
301,96738
284,10768
Amasya Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 100+3
100+3
90+3
60+2		 103
103
93
62		 171.639
173.000
186.975
193.000		 295,72634
340,64802
301,00460
282,02045
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 12+0
10+0

 12
10

 161.809
173.000

 300,93855
340,26936
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 90+3
90+3

 93
93

 165.458
174.000

 298,96168
339,97641
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 170.627
174.000
187.914
194.000		 296,23987
339,62224
300,56700
281,79973
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 13+0
20+0
20+0
 13
20
20
 179.300
175.000
195.956
 291,88625
339,44502
296,77060
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 173.693
175.000
185.844
188.000		 294,66886
339,05272
301,54621
284,45266
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 169.748
177.000
191.556
200.000		 296,68957
338,26880
298,84740
279,27166
Yalova Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 70+2
60+2

 72
62

 168.047
178.000

 297,62478
337,34344
Bingöl Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 172.806
179.000
188.959
193.000		 295,11601
336,93189
300,04410
282,20986
Munzur Üniversitesi (Tunceli) Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 60+2
60+2
60+2
40+1		 62
62
62
41		 172.657
179.000
196.620
205.000		 295,19498
336,81826
296,46830
277,07846
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık) SAY 100+3
100+3
100+3
90+3		 103
103
103
93		 178.085
180.000
189.685
197.000		 292,46901
336,26814
299,70028
280,52774
Karabük Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 100+3
100+3
90+3
80+2		 103
103
93
82		 178.073
180.000
188.983
191.000		 292,47453
336,16886
300,03131
282,92467
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 250+7
250+7
250+7
240+6		 257
257
257
246		 177.309
181.000
194.622
201.000		 292,83650
335,56951
297,38588
278,88314
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 60+2


 62


 200.864


 281,84059
—-
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 70+2
60+2

 72
62

 174.836
183.000

 294,08935
334,67521
Selçuk Üniversitesi (Konya) Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık) SAY 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 181.419
183.000
186.936
187.000		 290,79748
334,43808
301,01744
284,79784
Düzce Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 170+5
170+5
170+5
170+5		 175
175
175
175		 181.210
183.000
194.198
197.000		 290,91083
334,30249
297,57337
280,37417
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 100+3
100+3
90+3
90+3		 103
103
93
93		 182.217
184.000
196.075
200.000		 290,39939
333,63033
296,71840
279,10078
Bitlis Eren Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık) SAY 75+2
75+2
70+2
60+2		 77
77
72
62		 180.192
185.000
198.553
205.000		 291,43708
333,28789
295,62339
277,14415
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık) SAY 100+3
100+3
90+3
90+3		 103
103
93
93		 181.413
185.000
196.817
203.000		 290,80294
333,28536
296,38147
278,02559
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 181.764
186.000
201.191
207.000		 290,63033
332,41312
294,41102
276,31330
Giresun Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 110+3
110+3
110+3
110+3		 113
113
113
113		 188.724
187.000
198.534
199.000		 287,25421
331,99986
295,63328
279,54559
Antalya Bilim Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0
9+0

 9
9

 160.786
188.000

 301,51083
331,48141
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 184.100
189.000
201.553
207.000		 289,49384
330,75836
294,25892
276,22706
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık) SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 184.631
190.000
200.073
205.000		 289,22932
330,43641
294,91930
277,03678
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 186.240
190.000
204.852
210.000		 288,45841
330,30353
292,81747
275,19945
Kastamonu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 189.367
190.000
200.380
205.000		 286,96900
330,26506
294,76892
277,13858
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 150+4
160+4
160+4
180+5		 154
164
164
185		 185.831
191.000
200.507
206.000		 288,64633
330,06561
294,70876
276,75052
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 100+3
80+2
70+2
60+2		 103
82
72
62		 190.679
192.000
206.091
208.000		 286,37023
329,48781
292,29903
276,11516
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık) SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 189.193
192.000
201.938
204.000		 287,05401
329,47058
294,08510
277,70109
Muş Alparslan Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 100+3
100+3
100+3
60+2		 103
103
103
62		 188.562
193.000
207.834
208.000		 287,31813
328,88976
291,55162
275,91879
Sinop Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 100+3
100+3
90+3
90+3		 103
103
93
93		 191.367
193.000
204.066
209.000		 286,05652
328,83672
293,16401
275,40086
Çankırı Karatekin Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 192.261
194.000
204.722
206.000		 285,64885
328,18499
292,87839
276,68869
Avrasya Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 14+0
11+0
7+0
7+0		 14
11
7
7		 194.359
194.000
195.108
189.000		 284,71782
328,00590
297,17988
284,10034
Hitit Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 192.745
195.000
205.077
210.000		 285,43823
327,69304
292,72298
275,26660
Yozgat Bozok Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 100+3
100+3
90+3
90+3		 103
103
93
93		 193.213
195.000
207.081
211.000		 285,22692
327,38289
291,87301
274,57520
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0
9+0

 9
9

 175.094
197.000

 293,96508
326,77154
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık) SAY 85+3
80+2
70+2
60+2		 88
82
72
62		 193.202
198.000
207.994
211.000		 285,23153
326,18874
291,48801
274,76877
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık) SAY 50+2
50+2
40+1
 52
52
41
 195.845
198.000
204.493
 284,07690
326,08575
292,96850
Artvin Çoruh Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 85+3
90+3
90+3
80+2		 88
93
93
82		 196.421
198.000
210.762
215.000		 283,82102
325,86539
290,34184
273,25498
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 9+0
9+0
7+0
7+0		 9
9
7
7		 178.910
199.000
209.465
201.000		 292,06768
325,67293
290,85636
278,84677
Gümüşhane Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 90+3
90+3
100+3
100+3		 93
93
103
103		 197.773
200.000
211.680
217.000		 283,22923
324,90333
289,96783
272,35889
Siirt Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İÖ) (4 Yıllık) SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 196.305
203.000
215.667
217.000		 283,86982
323,44189
288,32687
272,29429
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İÖ) (4 Yıllık) SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 198.969
203.000
214.068
215.000		 282,68353
323,40982
288,97203
273,19062
Trakya Üniversitesi (Edirne) Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık) SAY 100+3
100+3
100+3
90+3		 103
103
103
93		 198.883
203.000
209.987
211.000		 282,71551
323,40716
290,65200
274,60938
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (İÖ) (4 Yıllık) SAY 60+2
60+2
60+2
40+1		 62
62
62
41		 201.427
204.000
212.582
211.000		 281,58611
322,80106
289,61260
274,81001
Kafkas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 160+4
160+4
160+4
160+4		 164
164
164
164		 200.903
204.000
215.881
220.000		 281,81730
322,78922
288,24857
271,41586
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık) SAY 100+3
120+3
130+4
140+4		 103
123
134
144		 200.158
205.000
213.730
214.000		 282,15857
322,46149
289,12444
273,43375
Iğdır Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 60+2
60+2

 62
62

 198.200
205.000

 283,03491
322,13045
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 25+0
14+0
17+0
17+0		 25
14
17
17		 210.123
208.000
230.278
242.000		 277,88630
320,92775
282,66757
263,68948
Ankara Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0


 6


 131.218


 319,59621
—-
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 12+0
11+0
9+0
7+0		 12
11
9
7		 205.797
211.000
225.994
226.000		 279,70495
319,32255
284,26766
269,12776
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 17+0
16+0
15+0
10+0		 17
16
15
10		 213.861
217.000
235.470
239.000		 276,37398
316,30855
280,72124
264,90680
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 13+0
16+0
18+0
16+0		 13
16
18
16		 210.200
220.000
227.869
235.000		 277,85470
314,90466
283,56367
266,05976
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 10+0
10+0
8+0
5+0		 10
10
8
5		 217.821
225.000
242.518
230.000		 274,78833
312,68940
278,26512
267,84744
İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 68+0
102+0
108+0
108+0		 68
102
108
108		 205.269
228.000
250.155
256.000		 279,91633
311,31402
275,57914
259,37436
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Girne) Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0
7+0
6+0
4+0		 6
7
6
4		 221.026
229.000
251.250
268.000		 273,49112
310,69966
275,21655
256,01096
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 47+0
42+0
37+0
37+0		 47
42
37
37		 218.764
230.000
250.269
246.000		 274,41737
309,99785
275,53353
262,43778
Beykent Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 10+0


 10


 148.156


 308,77823
—-
Girne Üniversitesi (Girne) Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 13+0
12+0
9+0
9+0		 13
12
9
9		 225.929
237.000
251.069
260.000		 271,55008
307,04498
275,27489
258,46570
Batman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 70+2


 72


 153.089


 305,86120
—-
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 16+0
11+0
9+0
10+0		 16
11
9
10		 229.311
242.000
250.541
249.000		 270,25561
304,95859
275,44308
261,44305
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 40+1


 41


 155.798


 304,37134
—-
Tarsus Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 40+1


 41


 161.404


 301,17414
—-
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 51+0
51+0

 51
51

 251.474
253.000

 262,37186
300,22116
Yüksek İhtisas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 9+0
25+0
30+0
33+0		 9
25
30
33		 235.209
255.000
283.818
292.000		 268,00409
299,45889
265,07223
249,93247
İstanbul Gelişim Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 12+0


 12


 165.810


 298,75872
—-
Doğuş Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0


 6


 166.609


 298,35424
—-
İstanbul Arel Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 10+0


 10


 168.906


 297,12734
—-
İstanbul Galata Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0


 6


 169.158


 296,99387
—-
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 8+0
10+0
10+0
1+0		 8
10
10
1		 229.485
263.000
314.701
230.000		 270,19193
296,39385
256,80761
267,79079
Sanko Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 32+0
46+0
14+0
 32
46
14
 243.550
263.000
285.290
 265,09406
296,37990
264,65157
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 42+0
42+0
12+0
12+0		 42
42
12
12		 240.514
264.000
302.467
318.000		 266,12681
296,18461
259,94072
243,81267
Üsküdar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 68+0
68+0
48+0
48+0		 68
68
48
48		 243.387
267.000
324.554
337.000		 265,14724
294,82519
254,34751
239,80824
Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 27+0
27+0
30+0
 27
27
30
 27
27
30
 259,63747
294,43168
255,77887
İstanbul Atlas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0


 6


 175.902


 293,55811
—-
İstanbul Okan Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0


 6


 176.841


 293,06035
—-
Uşak Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 90+3


 93


 179.982


 291,54123
—-
Nişantaşı Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 10+0


 10


 179.991


 291,53752
—-
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 25+0
20+0
11+0
7+0		 25
20
11
7		 266.522
279.000
295.357
258.000		 257,54875
290,41588
261,84709
258,88839
Lokman Hekim Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 42+0
34+0
36+0
 42
34
36
 264.460
280.000
343.252
 258,19713
289,99459
249,99909
Fenerbahçe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0


 6


 185.647


 288,74228
—-
Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 51+0
51+0
46+0
44+0		 51
51
46
44		 269.731
286.000
282.871
274.000		 256,54188
287,92868
265,35009
254,53536
Sanko Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 23+0
9+0
20+0
63+0		 23
9
20
20		 283.767
286.000
373.779
Dolmadı		 252,36521
287,77124
243,49112
Dolmadı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 37+0
35+0
12+0
5+0		 37
35
12
5		 274.843
287.000
248.851
222.000		 255,00685
287,54024
276,02081
270,56453
İstanbul Gelişim Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0


 9


 188.098


 287,52565
—-
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 51+0
51+0

 51
51

 339.050
293.000

 237,97693
285,58193
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 80+2


 82


 192.512


 285,53240
—-
Erzurum Teknik Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 60+2


 62


 193.076


 285,29227
—-
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 68+0
68+0
72+0
72+0		 68
68
72
72		 357.201
295.000
320.196
305.000		 233,59869
284,80170
255,45013
246,77771
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 62+0
56+0
54+0
56+0		 62
56
54
56		 286.563
296.000
427.028
406.000		 251,56023
284,56741
233,48167
225,42959
Kırklareli Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 90+3


 93


 196.010


 284,00220
—-
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 51+0
51+0
54+0
36+0		 51
51
54
36		 281.023
298.000
327.031
336.000		 253,15287
283,66126
253,75492
240,03725
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 5+0
8+0

 5
8

 288.458
300.000

 251,03129
283,09927
Yozgat Bozok Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık) SAY 60+2


 62


 205.419


 279,85587
—-
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 29+0
30+0
25+0
40+0		 29
30
25
20		 305.097
321.000
477.524
Dolmadı		 246,46660
276,32303
214,88628
Dolmadı
Biruni Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 68+0
76+0
76+0
4+0		 68
76
76
4		 306.927
348.000
427.565
208.000		 245,98023
268,55342
233,38761
276,15347
İstanbul Aydın Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 71+0
62+0
3+0
3+0		 71
62
3
3		 318.852
324.000
331.775
309.000		 242,87664
275,52041
252,63636
245,81237
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 48+0
50+0

 48
50

 350.955
330.000

 235,16154
273,58299
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 55+0
50+0
49+0
49+0		 55
50
49
49		 347.756
335.000
395.595
372.000		 235,92921
272,11363
239,20752
233,13705
Haliç Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 68+0
76+0
56+0
30+0		 68
76
56
30		 320.627
335.000
342.117
311.000		 242,41092
272,05891
250,24889
245,42279
İstinye Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 76+0
68+0
72+0
63+0		 76
68
72
63		 365.907
339.000
352.479
352.000		 231,27761
270,96945
247,94397
236,86482
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 60+0
62+0
40+0
40+0		 60
62
40
40		 315.916
343.000
396.280
412.000		 243,64214
269,80140
239,08504
223,03274
Toros Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 43+0
33+0
32+0
32+0		 43
33
32
32		 355.841
345.000
386.302
398.000		 233,96178
269,21451
240,99477
227,72767
Ankara Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 51+0


 51


 242.549


 265,43560
—-
Maltepe Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 56+0
56+0
37+0
21+0		 56
56
37
21		 389.822
363.000
409.010
327.000		 203,17070
264,45581
236,75359
241,81245
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Girne) Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 34+0
33+0
10+0
18+0		 34
33
10
2		 346.071
388.000
444.437
Dolmadı		 236,32795
258,24806
230,13388
Dolmadı
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 10+0
5+0
8+0
10+0		 10
5
2
2		 389.749
391.000
Dolmadı
Dolmadı		 203,51263
257,55889
Dolmadı
Dolmadı
Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 32+0
32+0
40+0
40+0		 21
32
40
40		 Dolmadı
394.000
423.121
421.000		 Dolmadı
256,78504
234,18468
214,41563
Fenerbahçe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 59+0
51+0
34+0
 59
51
10
 352.649
400.000
Dolmadı
 234,75145
255,42079
Dolmadı
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 83+0
84+0

 83
84

 359.493
401.000

 233,03046
255,26815
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 40+0
35+0
12+0
25+0		 40
35
12
8		 383.883
405.000
481.223
Dolmadı		 220,75909
254,37047
208,07857
Dolmadı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 39+0
29+0

 32
29

 Dolmadı
405.000

 Dolmadı
254,33054
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 21+0
18+0
11+0
42+0		 21
18
5
-		 350.498
409.000
Dolmadı
Dolmadı		 235,27529
253,52517
Dolmadı
Dolmadı
İstinye Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 34+0
34+0
36+0
36+0		 9
34
36
10		 Dolmadı
412.000
453.696
Dolmadı		 Dolmadı
252,83830
228,04985
Dolmadı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 60+0
51+0
28+0
38+0		 17
51
28
28		 Dolmadı
417.000
438.009
Dolmadı		 Dolmadı
251,77524
231,41771
Dolmadı
İstanbul Atlas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 59+0
51+0

 59
51

 351.662
418.000

 234,98863
251,52221
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 4+0
2+0

 4
2

 366.752
418.000

 231,01262
251,41797
İstanbul Okan Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 51+0
51+0
45+0
40+0		 14
51
45
29		 Dolmadı
424.000
456.189
Dolmadı		 Dolmadı
250,19916
227,44199
Dolmadı
İstanbul Gedik Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 25+0


 25


 293.833


 249,54136
—-
Ankara Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 34+0


 34


 294.961


 249,22709
—-
Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 25+0
25+0

 25
25

 324.050
429.000

 241,58425
249,14366
Biruni Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 42+0
34+0

 32
34

 Dolmadı
444.000

 Dolmadı
246,13920
İstanbul Arel Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 46+0


 46


 307.013


 245,95642
—-
Maltepe Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 29+0
29+0
21+0
80+0		 3
29
21
25		 Dolmadı
446.000
469.361
Dolmadı		 Dolmadı
245,67635
222,78589
Dolmadı
İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 68+0


 68


 312.917


 244,39964
—-
Girne Üniversitesi (Girne) Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 72+0
63+0

 37
63

 Dolmadı
472.000

 Dolmadı
240,87222
Beykent Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 60+0


 60


 330.363


 240,05659
—-
Üsküdar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli (4 Yıllık) SAY 13+0
9+0

 3
9

 Dolmadı
478.000

 Dolmadı
239,76035
Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 24+0
24+0
24+0
54+0		 24
24
17
4		 380.940
486.000
Dolmadı
Dolmadı		 224,36246
238,28852
Dolmadı
Dolmadı
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 17+0
20+0
26+0
47+0		 17
20
8
2		 378.239
492.000
Dolmadı
Dolmadı		 226,32556
237,20159
Dolmadı
Dolmadı
Antalya Bilim Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 51+0


 51


 344.304


 236,74297
—-
İstanbul Gelişim Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 37+0


 37


 346.602


 236,20604
—-
Haliç Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 51+0
51+0

 20
51

 Dolmadı
499.000

 Dolmadı
236,11462
Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 20+0
20+0

 5
20

 Dolmadı
507.000

 Dolmadı
234,74844
Yüksek İhtisas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 34+0
17+0
10+0
7+0		 9
17
4
6		 Dolmadı
509.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
234,37235
Dolmadı
Dolmadı
Doğuş Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 34+0


 34


 355.357


 234,07595
—-
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 17+0
10+0
14+0
27+0
10

2		 Dolmadı
524.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
232,05201
Dolmadı
Dolmadı
Avrasya Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 66+0
59+0
63+0
63+0		 14
59
63
63		 Dolmadı
668.000
437.864
424.000		 Dolmadı
211,76639
231,44443
210,10070
İstanbul Gelişim Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 53+0


 53


 367.537


 230,76653
—-
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 27+0
20+0

 3
20

 Dolmadı
537.000

 Dolmadı
230,12334
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 80+0


 80


 370.116


 229,87821
—-
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 17+0
15+0
5+0
5+0		 9
15

-		 Dolmadı
540.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
229,66309
Dolmadı
Dolmadı
Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 10+0
10+0
5+0
5+0
10
2
2		 Dolmadı
557.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
227,35195
Dolmadı
Dolmadı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 25+0
15+0
15

 Dolmadı
559.000

 Dolmadı
227,02346
İstanbul Galata Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 34+0


 34


 379.848


 225,27159
—-
Atılım Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 49+0
41+0

 7
41

 Dolmadı
620.000

 Dolmadı
219,78286
İstanbul Gelişim Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 14+0


Dolmadı


 Dolmadı
İstanbul Okan Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 34+0


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 50+0


 18


 Dolmadı


 Dolmadı
İstanbul Kültür Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 5+0


 2


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
İstanbul Gelişim Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 15+0


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
Nişantaşı Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 1+0


Dolmadı


 Dolmadı
İstanbul Kültür Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 38+0


 8


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 10+0


Dolmadı


 Dolmadı
İstanbul Arel Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 9+0


 3


 Dolmadı


 Dolmadı
Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 8+0
8+0

 1
7

 Dolmadı


 Dolmadı
Nişantaşı Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 29+0


 4


 Dolmadı


 Dolmadı
Fenerbahçe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 34+0


 9


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
İstanbul Kent Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 59+0


 5


 Dolmadı


 Dolmadı
İstanbul Atlas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 34+0


 3


 Dolmadı


 Dolmadı

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