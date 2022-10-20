Florida'da yaşayan 72 yaşındaki Saad İbrahim Almadi'nin oğlunun aktardığına göre Almadi, geçen kasım ayında ailesini ziyaret etmek için Suudi Arabistan'a geldiği zaman tutuklandı.
Almadi'nin oğlu Associated Press'e verdiği demeçte, babasının bu ayın başlarında 16 yıl hapis cezasına çarptırıldığını söyledi. Suudi yetkililerden konuya ilişkin bir yorum yapılmadı.
"ENDİŞELERİMİZİ İLETTİK"
Babasının geçtiğimiz yedi yıl içinde Twitter'da çoğunlukla Suudi Arabistan hükümetini eleştirdiğini ve yolsuzluk iddiaları hakkında attığı 14 tweet sebebiyle gözaltına alındığını söyleyen İbrahim, babasının bir aktivist olmadığını, konuşma özgürlüğünün anayasal bir hak olduğunu ve ABD'deyken fikrini ifade eden sıradan bir vatandaş olduğunu belirtti.
Washington'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel Almadi'nin tutuklandığı doğruladı.
Patel, "Davayla ilgili endişelerimizi hem Riyad hem de Washington'daki kanallar aracılığıyla Suudi hükümetinin üst düzey yetkililerine aktardık ve bunu yapmaya devam edeceğiz." dedi.
Suudi Arabistan'da bir mahkeme geçtiğimiz günlerde bir kadını sosyal medya paylaşımları dolayısıyla ülkeye zarar verdiği iddiasıyla 45 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.
CEZA ONANIRSA 104 YAŞINA GELMEDEN ABD'YE GİDEMEYECEK
Eğer ceza infaz edilirse, 72 yaşındaki Saad İbrahim Almadi serbest bırakıldıktan sonra 87 yaşında olacak ve 104 yaşına gelmeden ABD'ye dönmesi yasaklanacak.
İbrahim, Suudi yetkililerin ailesini dava hakkında sessiz kalmaları ve ABD hükümetini dahil etmemeleri konusunda uyardığını söyledi.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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