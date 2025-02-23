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        Haberler Magazin Hem Nicolas Cage’e hem de oğullarına dava açtı - Magazin haberleri

        Hem Nicolas Cage’e hem de oğullarına dava açtı

        Nicolas Cage'in eski sevgilisi Christina Fulton, ünlü oyuncuya oğulları Weston Cage'e şiddet iddialarıyla dava açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2025 - 20:06 Güncelleme: 23.02.2025 - 20:49
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        Eski sevgilisi dava açtı
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        Hollywood yıldızı Nicolas Cage’in eski sevgilisi Christina Fulton, ünlü oyuncuya ve oğulları Weston Cage’e dava açtı. Fulton, oğlunun kendisine fiziksel şiddet uyguladığını iddia ederken, Cage’in bu durumu önlemede yetersiz kaldığını öne sürdü.

        Nicolas Cage

        TUTUKLANMIŞTI

        57 yaşındaki Christina Fulton, 34 yaşındaki oğlu Weston Cage’i kendisine saldırmakla suçlarken, Nicolas Cage’in oğlunun saldırgan davranışlarını engelleyemediğini iddia etti. BBC’nin haberine göre, Weston Cage, 2024 yılı Haziran ayında annesine ve başka bir kişiye saldırı suçlamasıyla tutuklandı. Daha sonra hakkında silahlı saldırı suçlaması yöneltilen Weston, suçlamaları reddetti.

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        Nicolas Cage - Weston Cage

        Weston Cage'in geçmişte de benzer suçlamalarla karşı karşıya kaldığı biliniyor. 2017'de Los Angeles’ta alkollü araç kullanırken bir kazaya karıştığı ve olay yerinden kaçtığı için tutuklanmıştı. Ayrıca, madde bağımlılığı ile ilgili sorunlar yaşadığı ve defalarca rehabilitasyona gittiği iddia ediliyor.

        Christina Fulton - Weston Cage

        SUÇLAMALARA CEVAP VERDİ

        Nicolas Cage'in avukatları, davanın temelsiz ve anlamsız olduğunu belirterek, ünlü oyuncunun suçlamalar karşısında herhangi bir sorumluluk taşımadığını ifade etti. Ancak Christina Fulton, Nicolas Cage’in oğlunun saldırganlığını engelleyemediğini ve dolayısıyla olayda dolaylı bir sorumluluğu olduğunu savunuyor.

        "Oğlum bana saldırdı"
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