Hem Nicolas Cage’e hem de oğullarına dava açtı - Magazin haberleri

Hem Nicolas Cage’e hem de oğullarına dava açtı - Magazin haberleri

Hollywood yıldızı Nicolas Cage’in eski sevgilisi Christina Fulton, ünlü oyuncuya ve oğulları Weston Cage’e dava açtı. Fulton, oğlunun kendisine fiziksel şiddet uyguladığını iddia ederken, Cage’in bu durumu önlemede yetersiz kaldığını öne sürdü.

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Nicolas Cage

TUTUKLANMIŞTI

57 yaşındaki Christina Fulton, 34 yaşındaki oğlu Weston Cage’i kendisine saldırmakla suçlarken, Nicolas Cage’in oğlunun saldırgan davranışlarını engelleyemediğini iddia etti. BBC’nin haberine göre, Weston Cage, 2024 yılı Haziran ayında annesine ve başka bir kişiye saldırı suçlamasıyla tutuklandı. Daha sonra hakkında silahlı saldırı suçlaması yöneltilen Weston, suçlamaları reddetti.

REKLAM Nicolas Cage - Weston Cage Weston Cage'in geçmişte de benzer suçlamalarla karşı karşıya kaldığı biliniyor. 2017'de Los Angeles’ta alkollü araç kullanırken bir kazaya karıştığı ve olay yerinden kaçtığı için tutuklanmıştı. Ayrıca, madde bağımlılığı ile ilgili sorunlar yaşadığı ve defalarca rehabilitasyona gittiği iddia ediliyor.

Christina Fulton - Weston Cage SUÇLAMALARA CEVAP VERDİ Nicolas Cage'in avukatları, davanın temelsiz ve anlamsız olduğunu belirterek, ünlü oyuncunun suçlamalar karşısında herhangi bir sorumluluk taşımadığını ifade etti. Ancak Christina Fulton, Nicolas Cage’in oğlunun saldırganlığını engelleyemediğini ve dolayısıyla olayda dolaylı bir sorumluluğu olduğunu savunuyor. "Oğlum bana saldırdı" Haberi Görüntüle