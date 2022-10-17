İtalya Serie A'nın 10. haftasında Hellas Verona ile Milan kozlarını paylaştı. Nefes kesen mücadeleyi konuk ekip Milan 2-1'lik skorla kazandı.

Milan, 9. dakikada Miguel Veloso'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken, ev sahibi Verona, eski G.Saraylı Koray Günter'in 19. dakikada kaydettiği golle 1-1'i yakaladı.

Milano temsilcisi aradığı galibiyet golünü ise 81. dakikada buldu. Sandro Tonali attığı golle Milan'a üç puanı getirdi.

Milan bu sonuçla puanını 23'e çıkarıp zirve takibini sürdürdü.

Düşme hattındaki Verona ise 5 puanda kaldı.