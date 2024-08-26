Hellas Verona-Juventus: 0-3 (MAÇ SONUCU)

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İtalya Serie A'nın 2. haftasında Hellas Verona ile Juventus karşı karşıya geldi. Konuk ekip Juventus mücadeleden 3-0 galip ayrılarak 2'de 2 yaptı.

Torino ekibine üç puanı getiren golleri 28 ve 53'te (pen.) Dusan Vlahovic ile 39'da Nicola Savona kaydetti.

Juve'de maça 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan milli futbolcu Kenan Yıldız, ilk golün asistini yaptı. Kenan böylece, ilk 2 haftada 2 asiste ulaştı.