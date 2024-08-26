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        Haberler Spor Futbol İtalya Hellas Verona-Juventus: 0-3 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Hellas Verona-Juventus: 0-3 (MAÇ SONUCU)

        İtalya Serie A'nın 2. haftasında Juventus, deplasmanda Hellas Verona'yı 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Torino ekibinde 90 dakika sahada kalan milli futbolcu Kenan Yıldız ilk golün asistini yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 23:41 Güncelleme: 26.08.2024 - 23:41
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        Kenan asist yaptı, Juventus kazandı
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        İtalya Serie A'nın 2. haftasında Hellas Verona ile Juventus karşı karşıya geldi. Konuk ekip Juventus mücadeleden 3-0 galip ayrılarak 2'de 2 yaptı.

        Torino ekibine üç puanı getiren golleri 28 ve 53'te (pen.) Dusan Vlahovic ile 39'da Nicola Savona kaydetti.

        Juve'de maça 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan milli futbolcu Kenan Yıldız, ilk golün asistini yaptı. Kenan böylece, ilk 2 haftada 2 asiste ulaştı.

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