"YENİ FARK EDİLDİ"

Ben kimseye değil, kendime benziyorum. Uzun zamandır böyleyim ama yeni fark edildi herhalde. Kendime iyi bakıyorum, iyi uyuyorum.

Bu da herhalde yüzüme yansıdı. Haftada 3-4 gün spor yapıyorum düzenli olarak. Rutin botoks ve cilt bakımı yaptırıyorum. Şöyle bakınca bayağı değişmişim ama…