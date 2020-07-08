Normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte sabah yürüyüşlerine başlayan Helin Avşar, önceki gün karşılaştığı bir manzarayı takipçileriyle paylaştı. Avşar, yerlere atılan çöplerin fotoğrafını çekerek Instagram hesabından yayınladı.

Sokaktaki kirliliğe sitem eden Helin Avşar, paylaşımında "İğrençsiniz! Yanı başında çöp duruyor ya şuna bakın" ifadelerini kullandı.