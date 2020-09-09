Hekimoğlu son bölümü izleyicisi ile buluştu. Hekimoğlu 16. son bölümünde Doktor Ateş geçmişi ile yüzleşiyor. Peki, Hekimoğlu 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

HEKİMOĞLU 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu 17. yeni bölüm fragmanı henüz Kanal D ekranlarında yayınlanmadı.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?



Hekimoğlu geçmişiyle yüzleşiyor!

Ateş için geçmişin yükü oldukça ağırdır ve karşısına çıkan bu yeni durum İpek dahil herkesi etkiler.