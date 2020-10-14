Hekimoğlu 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Amerikan yapımı House M.D. dizisinden uyarlanan Hekimoğlu dizisi dün akşam 21. bölümüyle ekranlardaydı. Hekimoğlu 21. bölümde neler oldu? Hekimoğlu yeni bölüm fragman izle

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HEKİMOĞLU 21. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu yeni bir imajla hastaneye gelir. Herkesi şaşırtan bu ani değişimin sebebi merak konusu olurken Hekimoğlu’nun aklı ailesindedir. Şehir dışından gelecek olan anne ve babasıyla yiyeceği akşam yemeğini atlatmak için her yolu dener. Bu arada Hekimoğlu’nun yeni vakası üniversiteden yeni mezun genç bir adamdır. Ani elektrik çarpması hissiyle sürekli sarsılan gencin durumu giderek kötüleşir. Hekimoğlu ve ekibi hastalığın sebebini bulmaya çalışırken kökleri ta geçmişe uzanan bir aile dramını gözler önüne sererler. İyi niyetle yapılan şeylerin nasıl felaketimiz olabileceği ortaya çıkar.