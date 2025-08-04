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        Haberler Dünyadan Heidi Klum'dan 6'ncı evlilik yıl dönümü kutlaması - magazin haberleri

        Heidi Klum'dan 6'ncı yıl kutlaması

        Heidi Klum, eşi Tom Kaulitz ile 6'ncı evlilik yıl dönümünü kutlarken, "Seni seviyorum Tom'um" diye seslendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 14:36 Güncelleme: 04.08.2025 - 14:36
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        6'ncı yıl kutlaması
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        Heidi Klum, eşi Tom Kaulitz ile evliliğinin 6'ncı yılını kutluyor. 52 yaşındaki süper model, havuz başında romantik bir anın fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

        Fotoğrafta, sonsuzluk havuzunda güneşin tadını çıkaran çift, öpüşürken görülüyor. "Bugün itibarıyla 6 yıldır evliyiz" notunu yazan Alman model, Almanca olarak "Seni seviyorum Tom'um" diye ekledi.

        Heidi Klum, evlilik yıl dönümü kutlamasından görüntüleri paylaştı

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        52 yaşındaki Heidi Klum, 35 yaşındaki Tom Kaulitz ile tanıştığı gece hayatının aşkıyla tanışmayı beklemiyordu. Verdiği bir röportajda Kaulitz ile tanışıp âşık oluşunu anlatırken, "Gerçekten evde kalmak istiyordum ama sonra kendime küçük bir tekme attım" ifadesini kullandı. Klum, bir arkadaşının partisine katılma konusundaki bu ani karar sayesinde şimdiki eşini bulduğunu anlatmıştı.

        Heidi Klum, Aralık 2018'de nişanlanıp sadece iki ay sonra evlendiği Tom Kaulitz ile hâlâ tutkulu bir ilişki sürdürüyor. Dört çocuk annesi Klum, ilk olarak 1997'de ünlü kuaför Ric Pipino ile evlendi ve 2002'de boşandı. 2003 - 2004 arasında, ilk çocuğunun babası olan Flavio Briatore ile evliydi. Ardından İngiliz şarkıcı - söz yazarı Seal ile ise 2005 - 2014 yılları arasında evli kaldı.

        Heidi Klum - Seal

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        Heidi Klum'un en büyük kızı Leni, Flavio Briatore ile birlikteliğinden dünyaya gelse de sonraki eşi Seal, Leni'yi 2009'da nüfusuna geçirdi. Klum ile Seal'in dokuz yıllık evlilikleri sırasında üç çocuğu oldu.

        Heidi Klum'un 21 yaşındaki kızı Leni de annesinin izinden giderek modellik yapıyor

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        #Heidi Klum
        #Evlilik yıl dönümü
        #Tom Kaulitz

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