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Heidi Klum Cadılar Bayramı'nda giydiği kostümle görenlerin ağzını açık bıraktı!

Heidi Klum her Cadılar Bayramı'nda tercih ettiği kostümlerle kraliçe seçilmeyi başarıyor. Bu yıl 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı'nda Klum deniz solucanı olarak karşımıza çıktı. İşte Heidi Klum'a Cadılar Bayramı Kraliçesi unvanı kazandıran kostümleri.

Giriş: 02.11.2022 - 10:36 | Güncelleme: ABONE OL

  • HER SENE CADILAR BAYRAMI KRALİÇESİ SEÇİLMEYİ BAŞARIYOR

    Cadılar Bayramı'nın vazgeçilmez yüzlerinden birisi olan Heidi Klum, her yıl giydiği kostümlerle adından söz ettirmeyi başarıyor. 

  • Klum, giydiği kostüm ve makyajla magazin dünyasını şoke etmeyi başarıyor. Heidi Klum Cadılar Bayramı için seçtiği konsept kostümlerle Kraliçe seçiliyor. 

  • KURT ADAM

    2000 yılında kurt adam kostümüyle karşımıza çıkan Klum, makyajı ve kostümüyle tam bir çizgi film karakterine benzemişti.

  • UZAYLI

    Bir başka sene uzaylı kostümü terch eden Heidi Klum, yine makyajı ile yine Cadılar Bayramı'nda adından çok söz ettirmişti.

  • YAŞLI HEİDİ KLUM

    Bu sefer Heidi Klum karşımıza yaşlı versiyonu ile çıkıyor.

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