DHA

Terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunması isteyen 86 ailenin, HDP binası önündeki oturma eylemi 169'uncu günde de sürdü.

DHA'nın haberine göre, Erzurum'dan gelen Melik Aslan, 2014 yılında İstanbul'da ağabeyinin yanında çalışırken, kaçırılan oğlu V. için eylemin 165'inci gününde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde yerini aldı. Baba Aslan'a oturma eylemi sırasında, oğlu V.'nin terör örgütünden kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olduğunun müjdesi verildi.

TÜRKİYE'NİN ERBİL BAŞKONSOLOSLUĞU'NA SIĞINDI

V. Aslan, Irak'taki terör örgütü PKK'nın barınaklarından kaçtıktan sonra Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu ile irtibata geçerek, pasaportunu aldı. Dün saat 19.00 sıralarında pasaportuyla Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelen V. Aslan, güvenlik güçlerine teslim oldu. Silopi'deki sorgusunun ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek, annesi Melek ve babası Melik Aslan ile buluşturuldu. Buluşmada duygusal anlar yaşanırken, 6 yıl sonra oğluna kavuşan aile, hasret giderdi.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 8 OLDU

V. Aslan'ın teslim olmasıyla birlikte oturma eylemi yapıp, evladına kavuşan aile sayısı, 8 oldu. Daha önce Hacire Akar'ın oğlu M.'nin yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu C., Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları M., Halime Kadran'ın torunu H.İ., Necla-Metin Açan çiftinin oğlu H.'nin ve Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin ve Gevriye Ayhan'ın kızı P., terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu.