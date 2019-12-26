26 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırıldığı için Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler arasında, 14 yaşındayken 5 yıl önce kaçırılan kızı Mekiye için eylem yapan Hüsniye Kaya da yer alıyordu.
Anne Kaya'nın oturma eylemi sürerken, kızı Mekiye 21 Aralık'ta terör örgütü PKK'dan kaçıp Erbil kentinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güvenlik güçlerine teslim oldu. Burada yapılan görüşmelerin ardından Mekiye, Şırnak'ın Silopi ilçesinden Türkiye'ye getirildi. Mekiye Kaya, kısa süre önce ailesiyle buluşturuldu.
HEYECANDAN SABAHA KADAR UYUMADILAR
DHA'nın haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hüseyin-Hüsniye Kaya çiftini telefonla arayarak Mekiye'nin Türkiye getirildiğini ve gündüz saatlerinde kendilerine teslim edileceğini söylemesi üzerine Kaya çifti kızlarına kavuşacakları için sabaha kadar uyuyamadı. Müjdeli haberle sevince boğulan Hüsniye Kaya, "5 yıldır ne gecemiz var ne gündüzümüz. Allah devletimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Kızım lahmacun seviyor. Evimizde bayram havası var. Kızımı görmek istiyorum. Devletim güçlüdür, Allah razı olsun" dedi.
HDP ÖNÜNDE OTURMAYA DEVAM EDECEK
Kızının haberini aldıktan sonra gözüne uyku girmediğini ifade ederek, HDP'li oturma eylemine devam edeceğini söyleyen anne Kaya, "Süleyman Soylu´dan Allah razı olsun. Allah çocuklarını bağışlasın. Kızımın Silopi´de olduğunu ve teslim olduğunu söyledi. Çok sevindim. Hem ağladım hem güldüm. Sabaha kadar yatmadım. Dua ettim. Yarın görüştüreceklerini söyledi. Allah razı olsun. 5 sene oldu kızım toprağın altındaydı. Onu toprağın altından çıkardılar. Çok sevindim. Çocukları kayıp olan aileler gelsin eyleme katılsın. Gelin, korkmayın devlet güçlüdür. Çocuklar da gelip teslim olsunlar. Devlet iyidir, devlet bizi korur. Devlet olmasa biz yaşayamayız" diye konuştu.
'ANNESİ GİTMESEYDİ, KIZIMIZI GÖREMEYECEKTİK'
Kızının teslim olmasıyla mutlu olduğunu anlatan baba Hüseyin Kaya, "Dün akşam bize haber geldi. Çok mutlu oldum. 5 sene boyunca kızımı aradım bulamadım. Devletimizi Allah başımızdan eksik etmesin. Devlet bize getirmeseydi biz bulamıyorduk onu. Dün akşam Süleyman Soylu aradı. `Gözün aydın. Kızınız artık size kavuşacak. Gelecek Diyarbakır´a dedi. Bu analar orada dururken boş durmuyorlar demek ki. Gelip oturma eylemi yapsınlar. Eyleme devam etsinler. Annesi gitmeseydi, kızımızı göremeyecektik. Cumhurbaşkanımız gibi biri daha Türkiye´ye gelmemiş. Kuvvetlidir, anlayışlıdır, herkese yardımcı oluyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun. Onu başımızdan eksik etmesin" dedi.
Öte yandan, HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden Hacire Akar ile Hatice Ceylan'ın oğulları da güvenlik güçlerine teslim olup, ailelerine kavuşmuştu.
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