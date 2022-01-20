HDP'li Semra Güzel için Hazırlık Komisyonu kuruldu

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TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla hazırlanan iki dokunulmazlık dosyasını görüşmek için toplandı.

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında bir araya gelen Karma Komisyon, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP'li Güzel hakkındaki iki Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni ele alacak.

Bozdağ, HDP'li Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla düzenlenen yasama dokunulmazlığı dosyası ve eklerini görüşeceklerini söyledi.

Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması sürecine ilişkin mevzuatı aktaran Bozdağ, "Bugün yalnızca Hazırlık Komisyonu kurulması konusunu ele alarak Hazırlık Komisyonu kuracağız. Takdir komisyonumuzun saygın üyelerine aittir." dedi.

Karma Komisyon Başkanı olarak öneride bulunan Bozdağ, "Kovid-19 şartlarını da dikkate alarak bugün yalnızca Hazırlık Komisyonunu kurup müzakereleri Hazırlık Komisyonu raporu geldikten sonra onun üzerinde yapalım. Hazırlık Komisyonu'na yazışma yetkisi vereceğiz. Dosyaya yeni bilgi, belge ve ekler gelebilir. Onları da gördükten sonra komisyonumuz detaylı değerlendirmeleri rapor üzerinde yaparsa hem sıhhatli hem doğru hem de daha hızlı karar almış olabiliriz." ifadesini kullandı.

Bekir Bozdağ, dokunulmazlık dosyalarının görüşülmesinin gizlilik esasına riayet edilerek yapıldığını, fezlekeleri okutacağını ve dokunulmazlık dosyası üzerinde müzakerelerin yapılacağını belirterek, yazılı ve görsel basını salonun dışına davet etti.

BEKİR BOZDAĞ: HAZIRLIK KOMİSYONU KURULDU

TBMM Anayasa, Adalet ve Karma Komisyon Başkanı Bekir Bozdağ, "2 fezlekenin aynı milletvekiliyle ilgili olması, irtibat olmasından dolayı bir hazırlık komisyonu kurulmasına karar verildi. Bu hazırlık komisyonu da 2. Hazırlık Komisyonu adıyla görev yapacaktır. Üyelerinin belirlenmesi kura ile yapıldı. Komisyona en geç 1 ay içerisinde raporu sunulması gerektiği belirtildi. Komisyonun görevi yazılı tebliğ ile başlayacaktır. Komisyon ilk toplantısını bugün yapacaktır. Raporun ardından Karma Komisyon karar verecektir. Semra Güzel ister Hazırlık Komisyonu'nda, ister Karma Komisyon'da isterse de Genel Kurul'da kendisini savunabilecektir. Son söz savunmanındır. Azami dikkati göstereceğiz. Yaklaşık 1,5 - 2 ay içerisinde komisyon kararını açıklayacaktır" dedi.