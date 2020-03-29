Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sokaklarda "provokatif amaçlı anons" yaptığı ileri sürülen HDP milletvekili Remziye Tosun hakkında "halkı kin ve düşmanlığa teşvik" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

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