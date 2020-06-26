HDP'li Özgüneş, Şırnak'ta bölge hastanesi açılmasını istedi

AA

Özgüneş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında son günlerde Cizre-Silopi ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış gösterdiğini söyledi.

Şırnak'ta koronavirüs vakasının 80, ölü sayısının da 3 olduğunu belirten Özgüneş, bir derneğin yardım dağıtımı sonrasında, dağıtımda bulunan kişilerde virüsün tespit edildiğini öne sürdü.

Özgüneş, vaka sayısının dün 450 olduğunu bildirerek, hayatını kaybedenlerin sayısını da 36 olarak açıkladı.

Vakalardaki artış neticesinde devlet yetkililerinden yardım istediklerini anlatan Özgüneş, "Biz parti olarak halkımızın içine girerek sokak sokak dolaştık, sosyal medyada gerekli uyarıları yaptık." ifadesini kullandı.

Özgüneş, hükümetin Şırnak'ta bir bölge hastanesi yapması önerisini geçmiş dönemlerde gündeme getirdiklerine dikkati çekerek, "Bir an önce Şırnak bölgesinin bir müdahaleye tabi tutulması, teknik elemanların götürülmesi ve buraya müdahale edilmesi, ikinci etapta da sözü edilen bölge hastanesinin açılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Özgüneş, "Tedbirleri kendi elinizle alınız aksi takdirde vaka sayısı artar. Daha trajik bir görüntü ile karşı karşıya kalmamak için kendi tedbirimizi kendimiz alalım." ifadelerini kullandı.