Haziran ayı önemli günler ve haftalar 2022: Haziran ayında Resmi Tatil bulunuyor mu?

Haziran ayı önemli günler ve haftalar listesi merak ediliyor. Bu ay birçok özel ve anlamlı güne ev sahipliği yapıyor. Peki, Haziran ayı önemli günler ve haftalar neler, Haziran ayında Resmi tatil bulunuyor mu? İşte, merak edilen soruların yanıtı ve 2022 Haziran ayı özel günler listesi...

HAZİRAN AYINDA RESMİ TATİL BULUNUYOR MU?

Haziran ayında Resmi tatil günleri bulunmuyor.

1 Haziran

Dünya Süt Günü

3 Haziran

Dünya Bisiklet Günü

5 Haziran

Dünya Çevre Günü

6 Haziran

Diyetisyenler Günü

8 Haziran

Dünya Okyanus Günü

14 Haziran

Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü

17 Haziran

Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü

18 Haziran

Dünya Piknik Günü

19 Haziran

Babalar Günü

20 Haziran

Dünya Mülteciler Günü

21 Haziran

Dünya Müzik Günü

21 Haziran Ekinoksu

Dünya Yoga Günü

26 Haziran

Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü

30 Haziran

Dünya Sosyal Medya Günü