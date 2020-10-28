Çok kısa sürede hazırlanan hazır yufkadan peynirli börek yaparak, kahvaltı ve çay saatlerinizde tüketebileceğiniz lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Gelin hep birlikte hazır yufkadan ıspanaklı peynirli böreğimizin yapımına başlayalım.

Hazır Yufkadan Ispanaklı Peynirli Börek Malzemeler:

5 adet yufka

Sosu İçin;

1 su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı süt

Un

İç Harcı İçin;

Yarım kilo ıspanak

250 gram isteğe göre peynir

1 adet orta boy soğan

Tuz

Karabiber

Kimyon

Kırmızı pul biber

Hazır Yufkadan Ispanaklı Peynirli Börek Yapılışı:

Öncelikle tavaya sıvıyağı alıyoruz.

İnce ince kıydığımız soğanlarımızı, güzelce kavuruyoruz.

İyice yıkanmış ve doğranmış ıspanakları, kavrulan soğanlarımızın üzerine ilave edip kavurma ya bırakıyoruz.

Üzerine tuzunu ,karabiber ,kimyon ve kırmızı pul biberi de ilave ettikten sonra karıştırıyoruz.

Kavrulan ıspanaklarımızı soğumaya bırakıyoruz.

Sonrasında yufkalarımızı açıp, hazırlamış olduğumuz sosu her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz.

Üzerine un serpip “D” şeklinde kapatıyoruz.

Bir ucunu diğer ucuna kapatıyoruz yani.

Hazırladığımız harcı, yufkamızın en uzun kısmına şerit şeklinde yerleştirip, rulo şeklinde sarıyoruz.

Ve dilim dilim kesip, yağlı kağıt serilmiş tepsimize yerleştiriyoruz.

Kalan tüm sosumuzu üzerine sürüp, dolapta bu şekilde 1 gün boyunca dinlendiriyoruz.

Sonra üzerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu serpiyoruz.

180 derece önceden ısıtılmış fırında, altı ve üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Yufkanızın taze olmasına dikkat edin.

Hemen pişirmeyecekseniz, sosunu döktükten sonra buzdolabında dinlendirebilirsiniz.

Fırının önceden ısıtılmış olması gerekir.

Ispanakları yıkadıktan sonra elinizle, iri parçalar halinde bölün.