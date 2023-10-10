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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ana hedef sürdürülebilir yüksek büyüme - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ana hedef sürdürülebilir yüksek büyüme

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye'ye karşı algıda da ciddi bir iyileşme var. Bizim programımızın ana hedefi sürdürülebilir yüksek büyüme. Buna ulaşırken düşük tek haneli enflasyon ve bunu destekleyecek maliye politikası oluşturacağız. Bütüncül bir yaklaşım var" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 12:00 Güncelleme: 10.10.2023 - 12:13
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        "Ana hedef sürdürülebilir yüksek büyüme"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, A Haber'de ekonominin gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunuyor.

        Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

        TÜRKİYE'YE İLGİ ÇOK BÜYÜK

        Türkiye'ye ilgi çok büyük. 3 gün boyunca aralıksız toplantılar yaptık. Yatırım fonları, yatırım bankaları, altyapı fonları ile bir araya geldik. İlgi çok yoğundu. 85 üzerinden kurum temsilci gönderdi. 100'den fazla yatırımcı ile yoğun temaslarımız oldu.

        ANA HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİR YÜKSEK BÜYÜME

        Türkiye kişibaşı milli geliri 10 bin doların üzerinde olan yedi ülkeden birisi. Büyük bir piyasa ve ilgi ciddi anlamda büyük. Türkiye'ye karşı algıda da ciddi bir iyileşme var. Bizim programımızın ana hedefi sürdürülebilir yüksek büyüme. Buna ulaşırken düşük tek haneli enflasyon ve bunu destekleyecek maliye politikası oluşturacağız. Bütüncül bir yaklaşım var.

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        Programı uygulama açısından henüz erken aşamasındayız. Önümüzdeki dönemde fon akışının yoğunlaşmasını bekliyoruz Maliye ve para politikasında çok güçlü adımlar attık. Enflasyonu çıpalayacak eşiklere doğru geliyoruz. Bundan dolayı sonrasına bakmamız gerekiyor.

        İLK ÜÇ AY ÇOK KONUŞMADIK, UYGULAMA YAPTIK

        İlk üç ay çok konuşmadık uygulama yaptık. Para politikasında enflasyonu nasıl çıpalarız diye çalıştık. Parasal ve miktarsal sıkılaşmaya gittik. Seçici kredi sıkılaşmasına da gittik. Bunu destekleyecek gelir politikaları ortaya koyduk. Önden yüklemeli tedbirler aldık. Bütçe açığını düşürmek için adımlar attık.

        REFORMLARI BİR TAKVİME BAĞLADIK

        Yapısal reformları bir takvime bağladık. Neyi ne zaman yapacağımızı uluslararası normlara uygun davrandık. Bu da güven arttırdı. Ama tabii ki biraz zaman alacak bu süreç.

        RÜZGAR KARŞI TARAFIMIZDAN ESİYOR

        Rüzgar arkamızda değil ve karşı tarafımızdan esiyor. Avrupa bölgesinde büyüme yüzde 1'in altında. Dış talep ciddi anlamda zayıf. Küresel talepler de sıkışık. Bu ciddi bir sıkılaşmayı öngörüyor. Dünya piyasalarında faizler yüksek ve yüksek kalacak. Doların güçlenmesi bizim aleyhimize. Euro karşılığı ürün satıyoruz ama hammaddeyi dolarla alıyoruz.

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        BUGÜN ALDIĞIMIZ TEDBİRLER AYLAR SONRA KENDİSİNİ GÖSTERECEK

        Eğer iyi bir hikayeniz varsa o zaman ilgi oluyor. Biz bu programın erken aşaması hatta geçiş dönemindeyiz. Biz hep şeffaf olduk. Dezenflasyon programa güçlü bir geçiş için bir süre öngörüyoruz. Önümüzdeki yılın ikinci yarısında etkilerini göreceğiz. Bugün aldığımız tedbirler aylar sonra kendisini gösterecek.

        REFORM SÜRECİ ZAMAN ALACAK

        Maliye politikasında atılacak adımlar daha hızlı ama reform süreci zaman alacak. Şu an itibariyle program başladı. Etkisi hissedilecek. Yıllık bazda enflasyon düşüşü önümüzdeki yılın ikinci yarısında olacak. Ama aylık bazda enflasyon kaybı başlayacak.

        İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

        Bölgedeki bu çatışmanın geçici ve sınırlı olmasını temenni ediyoruz.

        Detaylar geliyor...

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