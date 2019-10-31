Hazer Amani kimdir? sorusu, magazin basınına bomba gibi düşen "Hazer Amani ve Sıla evleniyor" dedikoduları nedeniyle araştırılıyor. Hazer Amani, yemek yarışması MasterChef'te dikkatleri üstüne çekmiş ve tanınmıştı. Hazer Amani, 2019 Mart ayından itibaren ise şarkıcı Sıla ile olan birlikteliği nedeniyle gündeme geliyor. Kendisi de şef olan Hazer Amani The Taste Türkiye yarışmasında moderatör - sunuculuk yapıyor. Hazer Amani'nin hayatına dair ayrıntılar haberimizde...

HAZER AMANİ HAYATI

Anne tarafı Türk, baba tarafı ise İranlı olan Hazer Amani, 1977 senesinde Ankara'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini TED Ankara kolejinde bitirdikten sonra lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı.

Genç yaşlardan itibaren mutfağa ilgi duyan Hazer Amani, Güney Afrika'da Cordon Bleu'ya gitti ve 3 yıl aşçılık eğitimi aldı. Staj yaptığı yerde 4 yıl orada çalışarak baş aşçı olarak iş yerinden ayrıldı. Ardından bir otelde baş aşçı olarak çalışırken Yusuf Köksal ile tanıştı ve Türkiye'ye geldi. Bir gıda firmasının Türkiye şefi olarak çalışan Hazer Amani, 2011 yılında “En Yaratıcı Şefi” ödülünü aldı. Zaman zaman yemek programlarına konuk olan Hazer Amani, Kiraz Mevsimi dizisine de konuk olarak katılmıştı, ünlü şef asıl çıkışını ise MasterChef Türkiye yarışması ile yaptı.

2013 yılında hayatını Deniz Mumcuoğlu ile birleştiren Hazer Amani evliliğini 2019 Mart ayında noktalamış ve şarkıcı Sıla ile birlikteliğe başlamıştı.