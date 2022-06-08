Sıcak havanın bir anda etkisini göstermesiyle sezonun erken başladığını ifade eden Bahçeci, "Elazığ, Diyarbakır, Malatya, Batman, Bingöl, Mardin başta olmak üzere her yöreden misafir ağılıyoruz. Bunun yanında Hollanda, Almanya, Fransa gibi ülkelerden de misafirlerimiz oluyor" dedi.