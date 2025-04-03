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        Haberler Gündem Çevre Hazar Gölü çevresinden 7 ton çöp çıktı | Son dakika haberleri

        Hazar Gölü çevresinden 7 ton çöp toplandı

        Elazığ İl Özel İdaresi ekiplerinin Hazar Gölü kıyısında yaptığı çevre temizliğinde 7 ton çöp toplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 18:53 Güncelleme: 03.04.2025 - 18:53
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        Hazar Gölü çevresinden 7 ton çöp çıktı
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        Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, Hazar Gölü kıyısında çevre temizliği yaptı.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla göl kıyısında başlatılan temizlik çalışması sürüyor.

        Bu kapsamda, gölün sahil şeridinde 25 kişilik ekiple temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Çalışmada, plastik, cam şişe, naylon, sigara izmariti, kağıt ve piknik atıkları toplandı.

        Toplanan 7 ton çöp, katı atık depolama tesislerine gönderildi.

        Göl çevresinde piknik ya da gezinti yapan vatandaşların çevre temizliği konusunda duyarlı olması istendi.

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        #Elazığ Haberleri
        #Hazar Gölü
        #Çöp
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